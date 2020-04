La caída sin precedentes en los precios del petróleo, de por lo menos el último mes, provocará que las 71 empresas petroleras que llegaron al país gracias a las rondas de licitación cambien planes y posterguen inversiones en materia exploratoria, consideran expertos, aunque las cláusulas de acreditación de trabajos mínimos permitirá que se conserven muchas áreas, pero con la respectiva reducción de actividades y subcontratación que esto traerá y en otras latitudes ya se estima que será inferior por lo menos en 30% en comparación con lo proyectado a inicios del 2020.

Manuel Cervantes, abogado del sector, explicó que lo que se observará en adelante es la modificación de planes, programas de trabajo y presupuesto, para recalendarizar actividades, como es el caso de campañas de perforación, lo cual incluirá los trabajos de Petróleos Mexicanos.

“Entonces, más que renuncias, me parece que la totalidad de los contratos y asignaciones existentes, dada la crisis tan marcada, son susceptibles de potenciales ajustes en esos instrumentos”, aseveró, “el escenario de renuncias con base meramente en los actuales precios del crudo no me parece tan probable, puesto que los periodos contractuales tienen una duración de mediano y largo plazo, lo que permite a los operadores tratar de reprogramar, ajustar y monitorear cómo se comporta el precio más adelante”.

Arturo Carranza, analista del sector energético mexicano, detalló que la crisis por los bajos precios se observa en todo el planeta y México no tiene por qué ser la excepción. Sin embargo, hay por lo menos 30 contratos de exploración que ya han acreditado sus trabajos mínimos y se suman a los que se encuentran en etapas de arranque del desarrollo o que se adjudicaron para dar continuidad en campos operados por la estatal mexicana. “Las empresas con contratos en áreas meramente exploratorias, que son la mayoría, aplazarán sus inversiones, como está ocurriendo en todo el mundo, pero eso no significa que dejarán las áreas, porque tienen margen para esperar a que concluya el año y la situación cambie”.

Como detalló en su análisis la consultora energética Talanza Energy, existen dos motivos principales por los cuales los operadores pueden dejar un campo petrolero en México: la reducción de impuestos y, dado el riesgo de distintos campos, particularmente en aguas profundas, o la calidad del crudo mexicano, pueden dejarlo simplemente por falta de interés en operar un área.

