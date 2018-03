Fijar aranceles a productos de Estados Unidos es un "Plan B" de México en caso de que falle una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con beneficios para todos los países socios, dijo la mañana de este jueves el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.

Los países socios se aprestan a renegociar el acuerdo comercial que también incluye a Canadá y está vigente desde 1994, luego de fuertes críticas del presidente Donald Trump, quien busca más beneficios para su país o abandonarlo.

NOTICIA: México y Canadá, solución para crear empleos en EU: Guajardo

El funcionario federal dijo en entrevista con la cadena Televisa que espera que las negociaciones del acuerdo comercial que también integra a Canadá , inicien en el verano y concluyan a finales de este año.

Agregó que las negociaciones sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio, iniciarán en verano y tardarán aproximadamente seis meses en tomar una decisión, además reiteró que el gobierno de México buscará relaciones equitativas para los tres países involucrados (México, Estados Unidos y Canadá).

"Nada pasará en términos de negociación específica sobre el TLC hasta el verano (boreal) aproximadamente", dijo Guajardo la mañana de este jueves.

En entrevista televisiva, el titular de Economía, dijo que el gobierno mexicano tiene que estar listo para tomar decisiones en tiempos difíciles, para poder sobrellevar las políticas proteccionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

NOTICIA: Renegociación del TLCAN, sería diálogo entre tres: Canadá

Explicó que imponer aranceles a los insumos es darte un balazo en el pie , ya que no serás competitivo a la hora de exportarlo , y como ejemplo citó al área electrónica donde en Estados Unidos tomaron una decisión explicita de concentrarse en la parte más valiosa del proceso de producción y dejar la manufactura electrónica a otras regiones ,

En una producción en pantallas planas, si la idea es fabricar todo en Norteamérica, a países como Corea y China, no les conviene trasladar la producción, y preferirían pagar el arancel y entonces vas a importar en lugar de producirlas, abundó.

A la pregunta sobre si México respondería con aranceles a un propuesto impuesto fronterizo de Estados Unidos a productos mexicanos, Guajardo dijo que la medida sería un "Plan B" si las negociaciones no llegan a buen puerto.

"Entra en la Opcion B, el Tratado tiene que respetar que no haya aranceles, porque si no, sería un viaje al pasado", señaló. "Tenemos que evitar entrar en ese esquema (de aranceles), si no tienes otra opción, tienes que estar listo, entrarle pero con mucho cuidado", dijo Guajardo.

NOTICIA: Tasa fronteriza, el mayor riesgo en ajuste de vínculo con Estados Unidos

El titular de la Secretaría de Economía dijo que realiza consultas con el Senado mexicano y con empresarios locales en preparación para las negociaciones.

México envía alrededor de un 80% de sus exportaciones a Estados Unidos y el comercio bilateral ronda los 500,000 millones de dólares anuales.

(Con información de Notimex)

erp