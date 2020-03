AT&T empezó la comercialización de su servicio de contenidos a la carta DirecTV Go en México por 299 pesos mensuales (15 dólares), un servicio "Over the Top" (OTT, por su sigla en inglés) que ha funciona en Chile, Colombia y con complicaciones para iniciar de lleno en Argentina desde el 2019.

DirecTV Go, con televisión en vivo, convierte a AT&T en una suerte de operador de triple play en México, al ofertar esa compañía ahora los servicios de telefonía móvil, internet de banda ancha fija y un plan de video que incluye más de 100 canales de paga y abierta, y disponible para plataformas Android, iOs y otras desde este martes 24 de marzo.

AT&T trae DirecTV a México un año después de que Telefónica hiciera lo propio con Movistar Play, producto que ha conseguido 14,000 abonados para su propietaria, y a cuatro meses de que Telmex de América Móvil fincara un acuerdo con Netflix para integrar ese OTT a sus planes de Internet fijo, advirtiendo además la posibilidad de que Netflix pudiera ser en el corto plazo una aplicación integrada a los planes de Telcel.

“El lanzamiento de DirecTV Go para clientes de AT&T en México es un paso natural en la estrategia del operador. Muestra cómo funcionan las sinergias de las adquisiciones de AT&T y abre una nueva puerta de ingresos para DirecTV, que solo ofrecía su OTT a clientes que ya tenía”, estimó Juan Gnius, analista en Telracom.

La compañía había iniciado su expansión hacia otros servicios desde abril de 2018, cuando lanzó al mercado un producto de Internet inalámbrico fijo a través de la banda de 2.5 GHz y con velocidades de entre 5 y 10 Mbps. AT&T no ha desvelado si DirecTV Go viajará a través de esa banda o desde sus otras frecuencias en el espectro de AWS o 3.5 GHz recién refrendada en 2019.

AT&T tiene claro que DirecTV Go debe ayudarla a conseguir y retener usuarios ante el hecho de que su cartera de clientes de alto valor se acortó 12.1% en todo 2019, para ubicarse en 5 millones 103,000 clientes de pospago. https://www.eleconomista.com. mx/empresas/ATT-se-hizo-mas- una-operadora-de-prepago-en- el-tercer-trimestre-de-2019- 20191103-0006.html

La operadora tuvo en 2019 una pérdida neta de 608,000 usuarios de contrato en todo ese año. En contraste, durante 2019 el segmento de usuarios de prepago de AT&T agregó 1 millón 919,000 accesos netos. AT&T concluyó el 2019 con 19 millones 159,000 usuarios activos en México.

La decisión de AT&T de traer DirecTV Go a México obedece a una reconversión de planes de la compañía para atraer consumo a sus redes y porque los usuarios cambian también sus maneras de consumir contenidos, dijo Enrique Carrier, analista en Carrier y Asociados.

“Tiene que ver con adaptarse a los cambios que se están viendo en el consumo local, donde claramente el servicio tradicional de TV por satélite de broadcasting tiene los días contados. No es que ese servicio vaya a morir, pero sí es un modelo de TV que está siendo sustituido por aquello de bajo demanda y entonces en AT&T están haciendo esa movida, partiendo de la base de que no sólo viaja por red propia”.

AT&T ahorra con DirecTV Go costos en despliegue de red, ya que puede llegar al consumidor a través de su red móvil o fija inalámbrica propia o desde las redes de terceros, sin que ello implique un costo de construcción de un sistema satelital.

“La operadora AT&T está prestando aquí un acceso a un servicio por Internet. Igual que un OTT como Netflix. Es muy diferente a prestar un servicio de TV por suscripción. Básicamente, porque para prestar el servicio de TV por suscripción deben establecer una red de telecomunicaciones”, saludó Gerardo Mantilla, analista en Artifex Consulting.

AT&T todavía participa en el negocio de televisión satelital en México a través de una participación del 41% que mantiene en Sky de Grupo Televisa y hasta el año 2019 analizó la posibilidad de deshacerse de ese portafolio y de DirecTV como plataforma satelital en toda América Latina.