Maca Rotter: 3 consejos para fortalecer y capitalizar tu marca

Hablar de marcas, no solo se refiere a un nombre, sino a lo que hay detrás y el potencial que hay si se emplea correctamente. Por ello, para un emprendedor que está en el proceso de construir su marca, puede hacerlo sin necesidad de invertir económicamente.

En este contexto, Maca Rotter, CEO y presidenta de La panadería Licensing & Marketing, comenta que la presencia de las marcas hoy en día es más relevante, y que todas las empresas se pueden beneficiar, pero también las personas que trabajan en su marca personal.

Se habla más de la marca personal, y no se salva nadie. La marca existe y existirá en el inconsciente colectivo de a quien le hablemos o en el mercado en el que estemos interactuando”, mencionó durante la Cumbre Emprendedora 2025, organizada por la Asociación de Emprendedores de México (Asem).

Por ello, da los siguientes consejos para fortalecer la marca y evitar que tanto empresas como productos y servicios se queden atrás.

La coherencia es importante

Ser auténticos es un atributo importante para construir una marca, ya que esto nos diferencia de los demás. Es decir, ante la variedad de opciones, gracias a la digitalización, los emprendedores deben resaltar qué los hace diferentes al resto.

Sin embargo, ser coherente es importante para no perder la credibilidad y confianza en las personas. Por ende, si una empresa se compromete a apoyar a su comunidad, debe mantener su propósito todo el tiempo, aunado que las redes sociales se propagan con mayor rapidez cuando hay controversia.

La coherencia se convierte en uno de los riesgos más grandes en la credibilidad”.

Protección legal

En caso de que un emprendedor comience a crecer exponencialmente y tenga más reconocimiento, si no tiene una protección legal que proteja el nombre de su marca, se puede desmoronar el legado e incluso caer en el fracaso.

Maca Rotter comenta que este es un detalle que a muchos emprendedores se les pasa y si no hacen algo al respecto, es como si construyeran un castillo de arena, el cual se desmorona fácilmente.

Si no hay protección legal, la marca no es de nadie, aunque exista y explote en una red social. Si no tenemos una protección legal como entidad legítima, la marca está en tierra de nadie”.

Asimismo, uno de los mitos a romper con la protección de marca es que suele ser un trámite caro y difícil, pero la realidad es que se puede hacer en línea y obtener asesoramiento.

Crea comunidad y genera compras emocionales

Para que una marca sea reconocida, necesita que sus compradores se sientan identificados y pertenecientes a algo.

“Esta creación de comunidad, lo que nos da es pertenencia. Es este entendimiento lo que hará que continúe la construcción de nuestra marca”.

Por ello, la recomendación que da Maca Rotter es apoyarse de las emociones, debido a que todas las compras se rigen bajo algún sentimiento. Por ejemplo, cuando una persona compra un auto, por el que le costó mucho tiempo ahorrar o comprar unos tenis edición limitada, emiten la sensación de felicidad, triunfo y logro.

Comienza a capitalizar tu marca

El propósito de construir una marca fuerte y que perdure con los años, es que además de mantenerla vigente en el mercado, también pueda capitalizarse y obtener ingresos extra.

Es decir, la expansión no solo se refiere a nuevas sucursales, sino a otras presentaciones; por ejemplo, una marca de chocolates se puede expandir con colaboraciones con perfumes, maquillaje e incluso peluches.

Un ejemplo de capitalización de marca que Maca Rotter expone es el del creador de contenido Mr. Beast, quien pasó del canal de YouTube a tener patrocinios, juegos e incluso chocolates.

“Una de las reglas que yo siempre recomiendo tener clara es pensar en grande. No importa si no llegas, estás preparado por si sucede”.