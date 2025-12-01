Guía para pymes y emprendedores: Evita errores al contratar personal y asegura el cumplimiento legal

Manejar el negocio por cuenta propia puede agotar a largo plazo, por eso, contratar personal se vuelve un alivio. Pero, al hacerlo por primera vez, puede haber errores, como la falta de un contrato y prestaciones laborales.

Este último suele ser una opción para muchos empleadores, porque evitan pagar las cuotas correspondientes pero Vanessa Díaz, fundadora de LaboralMX advierte que esto no es una estrategia para ahorrar dinero, sino el inicio de un problema a largo plazo que conlleva a multas.

Contratar formalmente es un blindaje, porque en caso de una demanda o inspección, tienes cómo defenderte en juicio y otra parte crucial es que también les vas a dar seguridad y certeza jurídica a tus personas trabajadoras”.

En México, durante el tercer trimestre, la población ocupada fue de 59.5 millones de personas, el cual, el 55.4% está en la informalidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Evita los errores más comunes como empleador

Cuando los emprendedores y los micro negocios hacen el reclutamiento de personal por primera vez, muchas veces no saben cómo comenzar o qué criterios deben manejar.

Ante esto, Vanessa Díaz menciona los errores más frecuentes. El primero es no dar de alta al nuevo colaborador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde el primer día.

La multa por no registrar al trabajador ante el IMSS deriva en una multa que va de las 20 a las 350 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre de 2.262.8 a 39,599 pesos, de acuerdo con la Ley del Seguro Social.

Otro error es el manejo de contratos, porque una práctica recurrente son los periodos de prueba largos, de periodos de tres meses. Por otra parte, el no contar con un expediente personal del trabajador es un error frecuente. Contar con uno protege tanto al colaborador como a la empresa, ya que sirve como una prueba en caso de conflictos laborales.

En este mismo punto, la ausencia de controles de asistencia se vuelve un problema, ya que al no tener un registro se genera un problema cuando se trabajan horas extra o hay faltas por parte del colaborador.

Recomendaciones para un buen reclutamiento

Las mipymes como los emprendimientos mayormente no cuentan con un área de Recursos Humanos, por lo que muchas veces la búsqueda y contratación de personal lo hacen los propios fundadores. Por ello, estos son algunos puntos clave para hacerlo adecuadamente:

Sé claro con la información: La descripción de la vacante es vital para encontrar el perfil indicado. Evita poner descripciones que lleguen a caer en la discriminación, como la edad y género. Explica las funciones a realizar y el pago.

“Hay que ser muy claros con el puesto que van a desempeñar, ser transparentes con el salario. Siempre recomiendo que pongan el salario real y ser muy claros en cuanto a las prestaciones que ofrecen”.

Elabora un contrato: El contrato es crucial para fortalecer la relación laboral, porque brinda certeza jurídica entre los colaboradores como en los empleadores.

Asimismo, ayuda a definir las funciones laborales, horarios, días de descanso, entre otros. “Este es un punto importante y un punto medular. Además, con esto cumplimos con lo que indica la Ley Federal del Trabajo”.

Afilia a los colaboradores: Además de evitar multas, afiliar a los colaboradores ante el IMSS o el Infonavit, es importante para que el negocio prospere y se evite la rotación de personal.

Finalmente, Vanessa Díaz invita a los emprendedores y micro negocios a ver la formalidad como algo beneficioso “Esto les va a ayudar a crecer como empresa, porque en lugar de estar pagando multas, indemnizaciones o conciliaciones, pueden usar esas ganancias para seguir creciendo”.