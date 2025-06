La falta de crédito lleva a las mipymes a retrasar su expansión y cancelar inversiones

La falta de acceso a financiamiento limita la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresa (mipymes). Tres de cada 10 negocios que no tuvieron acceso a crédito detuvieron su crecimiento, revela la Encuesta Nacional de Financiamiento de las empresas (ENAFIN) 2024.

El estudio detalla que el impacto es mayor en las microempresas (de 6 a 10 colaboradores), puesto que el 33% señaló que su crecimiento, en el 2023, se vio limitado ante la falta de financiamiento, lo mismo dijo el 28% de las pequeñas y 19% de las medianas empresas.

“Estos resultados reflejan que, si bien el acceso al crédito sigue siendo un desafío generalizado, su peso como freno al crecimiento es particularmente alto entre las empresas de menor tamaño”, se destaca en el estudio.

Además, las mipymes ven impactado su crecimiento por los costos del financiamiento, así lo dice el 36% de las microempresas.

“La persistencia de estos obstáculos sugiere la necesidad de continuar fortaleciendo mecanismos financieros diferenciados, que ofrezcan condiciones competitivas y ajustadas a las capacidades de pago y riesgo de cada segmento empresarial”.

Afectaciones por falta de crédito

El estudio, desarrollado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), encontró que el rechazo de la solicitud de crédito afecta el crecimiento de las empresas, puesto que el 32% retrasó sus planes de expansión y 28% canceló las inversiones que tenía previstas.

El rechazo del crédito también afecta la operación, ya que el 17% de las empresas canceló contratos con clientes y proveedores, el 13% detuvo sus operaciones temporalmente y 8% se vio en la necesidad de recortar personal.

Uso de recursos propios

Las compañías continúan postando por recursos propios —de dueños, socios y familiares — para financiar el negocio. El uso de este recurso ha crecido en los últimos años, al pasar del 35% en el 2017 al 58% en el 2023.

Los principales recursos utilizados para financiar los micronegocios son: utilidades de la empresa (55%), recursos de los socios (53%) y venta de activos de la empresa (21%).

De acuerdo con el ENAFIN, el uso de recursos propios responde a la facilidad con la que pueden disponer a los fondos y que les resulta menos costoso que solicitar financiamiento.

Acceso a financiamiento

El financiamiento es un factor que puede impulsar el crecimiento de las empresas, mejorar su productividad e incrementar el empleo; sin embargo, hasta el 2024 sólo el 46% de las empresas recibió crédito desde su inicio de operaciones.

Las microempresas son las que menos acceso han tenido, con el 39%, seguido de las pequeñas (49%) y grandes (63%) y medinas (69%).

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha enfatizado la importancia de garantizar el financiamiento a las pymes bajo condiciones accesibles, fomentando la educación financiera y el uso adecuado de los créditos, ya que existe evidencia de que esto puede mejorar los niveles de vida de la población, y no solo el desempeño financiero de las empresas.

¿Por qué se rechaza un crédito?

El 22% de las empresas encuestadas señaló no haber recibido razones del porque su solicitud fue rechazada, lo que refleja falta de comunicación.

Además, otro 22% dijo que fue por no tener las garantías suficientes y el 18% por no cumplir con los requisitos o no tener historial crediticio. Asimismo, 76% de las compañías señala que las altas tasas y comisiones limitan el acceso financiamiento.

Cuando las empresas se encuentran incluidas financieramente pueden desarrollarse, crecer y manejar sus recursos de forma segura, lo que se refleja en mejores condiciones económicas para las compañías.