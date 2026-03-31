Emprende en TikTok: Conoce a los ganadores de que obtuvieron 240,000 pesos en capital semilla

Nucycles y Materiales El Mirador fueron algunos de los emprendimientos mexicanos ganadores de la segunda edición de #EmprendeEnTikTok, una iniciativa que impulsa el desarrollo digital de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

En colaboración con TikTok y New Ventures se otorgó un premio de 240,000 dólares en capital semilla que se repartió a los 12 emprendimientos provenientes de México, Colombia y Perú para escalar sus negocios e impacto social.

Durante enero y febrero del 2026, los 12 finalistas (cuatro por cada país) pasaron por una fase intensiva de mentorías personalizadas para acelerar el crecimiento de los negocios. En el proceso se contó con la participación de 32 expertos en marketing, negocios y líderes del equipo de TikTok.

¿Quiénes fueron los ganadores en México?

En el caso de México, el primer puesto fue para Nucycles, una empresa textil familiar con más de 115 años de trayectoria.

Originaria de Tlaxcala, se especializa en el reciclaje de residuos bajo el modelo de economía circular. El premio lo usarán para ampliar su capacidad productiva y potenciar campañas en TikTok.

En segundo lugar quedó Materiales El Mirador, un negocio familiar originario de San Luis Potosí enfocado en la venta de materiales de construcción. Utilizarán el premio para mejorar la maquinaria y ofrecer capacitaciones gratuitas para profesionales del sector.

En tercer lugar se encuentra MyBikeMX, empresa poblana que fabrica bicicletas con un toque personalizado para promover la movilidad sostenible. Con la inversión podrán lanzar pop-up stores y mejorar sus procesos.

Finalmente, Mairos Pachi obtuvo el cuarto lugar. Esta marca de diseño textil con origen en la Ciudad de México está inspirada en la biodiversidad mexicana. El premio se destinará en la adquisición de maquinaria para aumentar la producción.

Criterios de la selección

Para seleccionar a los ganadores, se analizaron varios aspectos, como la propuesta de valor y uso estratégico de la plataforma y potencial de crecimiento.

La repartición de los 240,000 dólares se distribuyó de la siguiente manera para cada país:

1er lugar: 25,000 dólares.

2do y 3er lugar: 20,000 dólares.

4to lugar: 15,000 dólares.

Asimismo, los emprendimientos finalistas destacaron por su desarrollo en la narrativa, calidad y producción en el contenido creativo, uso efectivo de las herramientas de la plataforma y uso de las tendencias para conectar con las audiencias.

Convocatoria #EmprendeEnTikTok 2026

Debido al éxito que tuvo esta segunda edición, se abre la convocatoria para la tercera edición en el que se incorpora a Argentina como nuevo país participante, incluyendo México, Colombia y Perú.

La convocatoria está disponible del 26 de marzo al 5 de julio, en el que las mipymes interesadas pueden registrarse. Por ello, los requisitos son:

Ser una mipyme con al menos dos años de operación.

Contar con una facturación anual mínima comprobable de 10,000 dólares.

Tener un perfil de negocios en TikTok y un nivel medio de madurez digital.

Demostrar organización y capacidad para participar en el programa.

Generar impacto ambiental o social positivo a través del modelo del negocio (opcional).

Desde su lanzamiento en 2024, el programa ha registrado más de 6,658 proyectos en la región y ha otorgado más de 550,000 dólares en capital semilla.