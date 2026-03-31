Egraft, la biotech mexicana que usa células madre del paciente para regenerar piel

Egraft es una empresa biotech que desarrolla cultivos celulares mediante un método patentado que sustituye el uso de células de origen animal por células madre del propio paciente, reduciendo el rechazo en los trasplantes de piel.

La tecnología fue desarrollada a partir de una investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por Andrés Castell, Miguel Herrera y Arturo Flores, quien actualmente es director de Egraft.

“Participé en esta investigación y a lo largo del tiempo pudimos identificar una oportunidad para la aplicación en pacientes”, menciona Arturo Flores, quien lidera la estrategia empresarial para posicionar la tecnología en el mercado de la medicina regenerativa.

Cultivos a partir de células madre del paciente

A diferencia de los métodos tradicionales, la empresa utiliza células madre del propio paciente. Este tratamiento está dirigido a personas con heridas crónicas que tardan meses o años en cicatrizar. Su aplicación es ideal en personas con úlceras del pie diabético o úlceras vasculares.

Asimismo, la patente tiene otros usos como la prueba en terapia celular de rejuvenecimiento de arrugas. Arturo Flores menciona que se realiza a partir de una pequeña biopsia de piel del paciente, se seleccionan las células y se somete a un procedimiento para identificar la célula que se encarga de secretar colágeno y elastina, las cuales contribuyen a la elasticidad de la piel y así, producirlas a gran escala.

Además, la patente es capaz de reconstruir un equivalente óseo para pacientes que tienen fracturas y pérdidas óseas. Esto ocurre en algunos casos en el que es necesario sustituir el hueso de manera biológica.

De la investigación al emprendimiento

Antes de que Egraft se consolidara como una empresa, los investigadores primero analizaron que su proyecto fuera innovador para generar la solicitud de la patente junto con el asesoramiento de ClarkeModet México.

En este sentido, obtener la patente les tomó cinco años. “Lo primero que hicimos fue trabajar con los técnicos que hacen los análisis de patentabilidad para redactarlo adecuadamente porque es crítico cómo se va a hacer esta búsqueda para ver la viabilidad de la patente”, expresa Lorena Rodríguez, directora de ClarkeModet México.

Después de la redacción, se realiza la evaluación con base en los criterios que piden las autoridades de diferentes países, comenzando con México y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

Lorena Rodríguez argumenta que solicitar una patente e invertir en la propiedad intelectual es el primer paso para tener una protección y también para poder comercializar en otros países, sobre todo cuando se trata de emprendimientos.

Mientras que Arturo Flores añade que facilita la protección de la tecnología en mercados internacionales. “Hemos avanzado en la protección de la patente en países como Colombia, India, Brasil y la Unión Europea y esto robustece la narrativa de la empresa”.

La patente como inversión estratégica

Proteger la propiedad intelectual es un paso importante que protege el patrimonio de la empresa; sin embargo, se dan muchos casos en que esto se omite y a largo plazo pueden tener problemas legales.

Por ello, Lorena Rodríguez aconseja a los emprendedores que vean la protección de la propiedad intelectual como una inversión y un seguro ante la innovación.

Arturo Flores relata que a pesar de que tomó tiempo obtener la patente, tanto él como sus colaboradores mantuvieron la operación de la empresa con sus propios recursos ya que creen firmemente que esto beneficiará a la sociedad.