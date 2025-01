Día Mundial del Introvertido: ¿Es posible triunfar en los negocios?

Se cree que los extrovertidos son los que logran triunfar únicamente, pero lo cierto es que los introvertidos también tienen virtudes y capacidades para crear conexiones más profundas.

Dentro del marco del Día Internacional del Introvertido, el cual se conmemora cada dos de enero, tiene la finalidad de reconocer a aquellas personas que tienen dicha personalidad que culturalmente se cree que no son capaces de triunfar en una sociedad compuesta mayormente por extrovertidos.

Dicha fecha es gracias a una publicación que hizo la psicóloga Felicitas Heyne en su blog durante 2011, el cual tuvo una buena aceptación por parte de los internautas.

“El concepto del Día Mundial del Introvertido surgió de mi pasión por reconocer y celebrar las cualidades únicas de los introvertidos. Era vital ofrecer un día en el que los introvertidos pudieran sentirse reconocidos y comprendidos en un mundo predominantemente extrovertido”, comentó Felicita Heyne durante una entrevista publicada en el sitio World Introvert Day.

Ventajas de ser un introvertido en los negocios

Aunque es necesario tener una red de contactos a lo largo de la trayectoria profesional, para un extrovertido esto no resulta complicado porque no tiene complicaciones para interactuar con grupos grandes o en eventos masivos.

Por otra parte, para un introvertido, estas situaciones suelen ser menos favorecedoras, pero no imposibles al momento de crear relaciones profesionales, ya que las ventajas tener esta personalidad se ve reflejada en la alta capacidad de escucha activa, tienen mayor empatía y compresión, de acuerdo con el libro La ventaja del introvertido, escrito por Matthew Pollard.

Asimismo, son personas que pueden desarrollarse en las negociaciones 1:1, debido a que su atención está enfocada en la conversación, el cual es un punto beneficioso, aunado a que esto le permite desarrollar mejores argumentos y análisis de la información.

Felicitas Heyne argumentó que el uso de la Inteligencia Artificial (IA), es una herramienta con potencial para ofrecer apoyo personalizado para las personalidades introvertidas, mismas que pueden ayudar a la gestión de equipos y líderes.

Empresarios que son introvertidos

Las cualidades que definen a un introvertido no son sinónimo de debilidad, al contrario, estos son algunos ejemplos de empresarios que utilizaron su personalidad a su favor y lograron el éxito:

» 1. Warren Buffet: El director ejecutivo de Berkshire Hathaway, declaró sentir miedo cuando daba discursos ante el público y hasta llegó a sentir malestares físicos; sin embargo, tomó cursos de oratoria que le ayudaron a vencer dicho miedo.

Por otra parte, menciona que su personalidad introvertida lo ha ayudado para analizar y a tomar mejores decisiones cuando se trata de inversiones y negocios.

“Soy básicamente una persona introvertida. No me gustan las reuniones, no me gustan las presentaciones, no me gustan las cenas. Pero he aprendido que si quieres tener éxito en el mundo de los negocios, tienes que hacer estas cosas”, comentó Warren Buffet durante un discurso en la Universidad de Georgetown.

» 2. Bill Gates: El éxito en los negocios y sus estrategias han sido en parte por su personalidad. Asimismo, el cofundador de Microsoft lleva una vida tranquila y un tanto reservada, características de la introversión.

Además, ha mencionado en múltiples ocasiones que los lugares tranquilos y con poca gente son ideales para trabajar y concentrarse, aunque también disfruta la compañía de sus seres queridos.

» 3. Mark Zuckerberg: Una de las personas más influyentes en los últimos años también comparte actitudes introvertidas, pero la diferencia es que no son notorias cuando se trata de dar presentaciones o hablar ante la audiencia.

De acuerdo con Sheryl Sandberg, ex directora de operaciones en Facebook y fundadora de Leaning.org, expresó que Mark Zuckerberg es una persona tímida e introvertida y demuestra calidez con las personas.