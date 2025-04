LIV Golf aterriza en CDMX ganando socio anfitrión

LIV Golf ha ganado territorio internacional a través de la conquista económica y comercial. En México su consolidación toma forma. Primero fichó a sus mejores golfistas Abraham Ancer y Carlos Ortiz, después desempacó su concepto de competencia-espectáculo en el campo de golf Mayakoba, Playa del Carmen, donde estuvo dos años y este 2025 prueba nueva sede con el respaldo de dos nuevos actores: TV Azteca (como socio anfitrión) y el Club de Golf de Chapultepec.

El torneo LIV tiene un contrato firmado por tres años con el campo de Chapultepec, donde del 2017 al 2020 albergó el World Golf Championships- Mexico Championship, que ya dejó de existir en la agenda del PGA Tour por su complejo sistema de organización de patrocinadores y la resaca económica de la pandemia.

LIV Golf y Grupo Salinas (a través de su bastión TV Azteca) aprovechan la coyuntura para dar el primer paso juntos. Benjamín Salinas Sada, Vicepresidente del Consejo de la televisora no mencionó seguimiento alguno con PGA Tour en el Mexico Open, que celebró su cuarto año en Puerto Vallarta, tampoco apareció en la conferencia de inauguración donde se acostumbraba a comentar sobre la continuidad.

Salinas reveló a El Economista en el 2024 que nada los ataba al PGA Tour: “Nada. diría que todos queremos desarrollar jugadores y que lleguen a las grandes ligas, cualquiera que sean estas grandes ligas”.

Un año después, este cambio de rumbo representa “un regalo” para LIV Golf, que definió los aspectos económicos que le convencieron para organizar un torneo en la ciudad y en el campo de Chapultepec que tiene 100 años de antigüedad.

“Necesitamos socios extraordinarios, para nosotros es un regalo (Grupo Salinas). No creo que pueda encontrar a un mejor partner, tiene propiedades increíbles, son muy comerciales como nosotros, es claramente un promotor. No venimos a la CDMX por accidente, estamos aquÍ para hacer más grande el golf, si tienes un club de primera clase mundial, un increíble partner y un mercado que aprecia el golf, todo esto sirve a la calidad que buscamos. En un mercado como este tendremos alrededor de 100,000,000 de dólares de impacto económico. He sido CEO de LIV Golf desde hace tres meses, no estuve en Mayakoba, solamente puedo decir que esta es una ciudad de clase mundial. Tenemos una presencia de negocio significativa. Hay una gran población, interés creciente en el golf, esto lo hace especial”, respondió Scott O'Neil a este diario.

Fabián De Pedro, presidente del Club de Golf detalló que son tres años de contrato con opción a otros tres y que los 641 socios titulares del campo lograron ponerse de acuerdo. En esta ocasión, LIV opera y el club apoya con todo lo logístico, permisos y seguridad.

“La derrama y el impacto para la ciudad es interesante, como la Fórmula 1 o la WGC hace unos años, hay más trabajos, gastos en restaurantes y bares. No tengo una proyección de la derrama en el primer año, pero para el segundo tendremos algo más. Para los socios titulares siempre es complicado que usen su campo, pero la verdad, es que agradezco que pusieron primero el beneficio de tener un evento relevante. Ayuda que son flexibles, porque el campo estará cerrado una semana”.

A Grupo Salinas le costaba en promedio 30 millones de dólares realizar un Mexico Open, que nunca fue ganado por un mexicano bajo su administración. Este año, de los cinco nacionales en el Field, solo Santiago de la Fuente pasó el corte colocándose en la posición 65.

“Por más de 10 años hemos buscado crecer el juego del golf. Me llena de orgullo. LIV Golf puede contar con nosotros. Este será el mejor evento. Se juntan cosas importantes: mejores jugadores del mundo, ambiente, música, zonas de entretenimiento, golf ligero”, dijo Benjamín Salinas.

Abraham Ancer y Carlos Ortiz son ahora la representación local de una liga internacional. Ambos respondieron a este medio ¿Cómo el crecimiento del LIV Golf se ha reflejado en sus carreras?

Abraham Ancer:

“Un punto muy bueno de viajar es que siento que el golf tenía hambre de eventos grandes. Este torneo está a reventar todos los días y la gente se la pasa increíble, les encanta el golf, se quedan a disfrutar de los conciertos, esa experiencia es bonita y en México podemos hacer lo mismo o mejor. Es la meta que tenemos aquí y en lo personal, me gusta mucho tener más tiempo a fin de año y ver bien qué es lo que no hice bien, tomar nota y tiempo para poder practicarlo, siento que antes batallamos mucho porque sin tiempo de hacer cambios, antes terminaba y a la siguiente semana empezaba la temporada. Ahora tenemos un Off season que aprovechamos para hace un plan de trabajo. Si necesitas un cambio de swing no es fácil hacerlo durante el año si tienes torneos todas las semanas. Me ha beneficiado mucho en lo físico, mental y en prepararme tengo otras cosas que me gustan fuera del golf y tengo tiempo. Antes me volvía loco, no tenía ni vida personal porque estaba metido en el golf o en eventos de proyectos fuera. Ese cambio fue drástico para positivo y me ha gustado”.

Carlos Ortiz

“Ha sido un crecimiento deportivo y en lo profesional. Viajar por el mundo me ha abierto los ojos en apreciar la cantidad de culturas que hay y cómo miran el golf. Por el momento, llevamos 5 torneos y el primero en América fue en Miami, ya jugamos en Riad (Arabia Saudita), Australia, Singapur y Hong Kong. El mundo es un lugar muy diferente y el golf puede unir a la gente. Tengo más tiempo para planear con estructura, con PGA Tour el calendario era movido. En LIV han sido muy abiertos en cómo hacen las cosas y venir a México fue una cosa que estuvimos rebotando ¿por qué tenerlo en CDMX y el cambio de Mayakoba, eso lo van a a ver, lo que hace LIV es un evento social, como un festival, no solo es golf. Nos ayuda a traer a mucha gente que se vuelva fan del golf”.