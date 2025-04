Cultura UNAM prepara celebración por centenario de Rosario Castellanos

La escritora, periodista y diplomática chiapaneca Rosario Castellanos, de quien el próximo 25 de mayo se celebrará el centenario de su natalicio y de quien el año pasado se cumplieron 50 años de fallecimiento, será figura central de la edición 2025 de la Fiesta del Libro y la Rosa impulsada por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.

Se realizará del 25 al 27 de abril en el Centro Cultural Universitario y en una serie de sedes alternas de la UNAM, con una lista de plumas encabezada por las y los escritores Gabriela Cabezón Cámara, Jordi Soler, Naief Yehya, Antonio Ortuño y Guillermo Arriaga, así como el autor y traductor del árabe al español Shadi Rohana (Palestina), y también la astrónoma Julieta Fierro y el arqueólogo y antropólogo Eduardo Matos Moctezuma.

Así fue anunciado recientemente por autoridades de Cultura UNAM encabezadas por la coordinadora Rosa Beltrán.

Mostrarán su archivo personal al público

Sobre las actividades consagradas a Rosario Castellanos, Rosa Beltrán, titular de la Coordinación de Difusión Cultural, señaló que en el marco de la feria el Colegio de San Ildefonso, a partir del 23 de abril, en pleno Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, abrirá la exposición “Un cielo sin fronteras. Rosario Castellanos: archivo inédito”, con una serie de pertenencias de la autora chiapaneca.

“Junto con Sor Juana, Rosario Castellanos dejó una huella en el quehacer literario, escrito desde un cuerpo de mujer”, mencionó Beltrán y agradeció la disposición para este fin del politólogo Gabriel Guerra, hijo de Castellanos, dado que será la primera vez que este archivo personalísimo será abierto para mostrarse al público de manera conjunta, con objetos como su máquina de escribir, su pluma, lentes, diarios, manuscritos y primeras ediciones, además de otros documentos, fotos de infancia, juventud y edad adulta, entre el centenar de artículos tanto privados como profesionales seleccionados para la muestra.

Al respecto, Gabriel Guerra expresó: “Esta exposición se origina en un par de conversaciones que tuvimos Julia Santibáñez (directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM) y yo sobre las cosas que tenía guardadas (…) Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, ya mayoría de las cosas se quedaron en resguardo, en una bodega debidamente aseguradas. Cuando volví a México, apenas a los 21 o 22 años, no tenía un espacio correcto para mostrarlos. Después me dediqué a viajar por el mundo”.

Guerra añadió: “nos dimos a la tarea de revisar. Yo conocía prácticamente todo, pero, como funcionan los archivos mentales, lo tenía todo debidamente clasificado en la mente, no así en las cajas que lo contenían. Fue una labor, por un lado muy emotiva, por otro de enorme profesionalismo. Ahí estuvo un grupo de profesionales que revisaron uno por uno los objetos con un enorme cuidado (…) Para mí fue un repaso muy emotivo por mi propia biografía”.

Sin embargo, destacó que quizás lo que resultará de sumo interés para el público será cómo muchas de las piezas en exhibición se vinculan con algún texto de la autora. “A quien le guste jugar a los rompecabezas y acertijos, va a encontrar un montón de pistas (…) cuando vean los manuscritos, confirmarán que mi madre tenía tan mala letra que, cuando llegaba a la casa, después de la universidad, pasaba todos sus apuntes en limpio a máquina porque si no, no se entendía a ella misma”.

Asimismo, se dio a conocer que el viernes 25, en el Foro Libertad del Centro Cultural Universitario se llevará a cabo un homenaje con la lectura dramatizada de “Cartas a Ricardo”, una compilación epistolar. Y el domingo 27, en el Foro Utopía, las escritoras Diana del Ángel, Socorro Venegas y Andrea Fuentes Silva presentarán el libro “La rueda del hambriento y otros relatos”, de Rosario Castellanos, como parte de la colección Hilo de Aracne.

Se busca hogar para el acervo

Más adelante, Guerra expresó que, entre la selección hay fotos de profundo valor personal y otras imágenes familiares que el propio politólogo no tenía en la memoria. Pero no dudó en señalar que uno de los objetos de mayor valor de la exposición es la máquina de escribir de Castellanos.

“Cuando vivía en Israel con mi madre, del 71 al 74, todas las tardes regresaba ella de la Embajada y se encerraba un rato a escribir. Yo escuchaba el tecleo, tecleo, tecleo. Cuando terminaba, era mi señal de que ya era prudente entrar o asomarse. De otra manera, era una especie de cuarto electrificado”, evocó.

De Rosario Castellanos, su madre, Guerra anotó que aprendió la importancia del uso correcto de las palabras y de reírse de uno mismo. “Ella tenía un sentido muy agudo de la ironía, pero también lo usaba en su propia contra”.

Asimismo, reconoció que “habrá que encontrarle un buen hogar a este acervo. Hay buenas opciones y varios candidatos, pero es evidente es algo que debería estar reunido, de manera que pueda ser revisado y exhibido”, y confirmó que la intención es que la posible incorporación del archivo Castellanos sea a una institución en México.

También declaró que, del archivo de creación de la autora, no hay más material para la publicación de textos inéditos, a reserva de algo que no se conozca, no obstante, señaló que todavía hay margen para la creación de distintos tipos de publicaciones, exposiciones o estudios en torno a su obra.

Castellanos, más allá de la etiqueta

Sobre la influencia que Castellanos tuvo sobre los movimientos feministas, Guerra expresó: “mi madre empezó a hacer vida propia y a escribir mucho antes de que existieran y se usaran comúnmente términos como el feminismo. Entonces, cuando alguien se refiere a ella como feminista, nos estamos confundiendo, pensado que es más importante la terminología que la práctica o la vida misma. Creo que ella fue siempre una abogada de quienes estaban más marginados y excluidos. Y aquí pienso, en primer lugar, en las mujeres y en segundo lugar, en las comunidades indígenas; en tercer lugar, en las mujeres indígenas, sin ese orden de importancia. Y creo que eso fue parte de su lucha cotidiana, sin la etiqueta necesariamente”.

Si bien hoy en día se habla del rompimiento de techos de cristal, Guerra comentó que, en ese entonces, más bien, se trataba del rompimiento de ataduras.

Foto: Especial

Fiesta del Libro y la Rosa 2025

“Exilio, memorias y reencuentros”

Del 25 al 27 de abril

Centro Cultural Universitario

398 actividades se echarán a andar

125 expositores anotados para la edición

635 sellos mostrarán sus catálogos

Exposición de Rosario Castellanos

“Un cielo sin fronteras. Rosario Castellanos: archivo inédito”

Colegio de San Ildefonso

Del 24 de abril al 24 de agosto

Se inaugura el 23 de abril

Se realizará un programa paralelo

Sedes alternas del encuentro

Colegio de San Ildefonso

Casa del Lago

Museo Universitario del Chopo

Centro Cultural Universitario Tlatelolco

Casa Universitaria del Libro

Sede UNAM San Antonio Texas

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Morelos

Conoce los detalles en:

