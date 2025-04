¿Trato preferencial?

Lo que durante seis años no se podía, en cinco meses se pudo. Desaparecieron los abrazos, surgieron los balazos y según datos proporcionados por la presidenta Sheinbaum en la mañanera del pueblo del pasado viernes, en 150 días de su gobierno se han asegurado 6,998 armas de fuego —el 75% de ellas procedente de EU— 121.4 toneladas de drogas, incluyendo 1,260 kilogramos y un millón 332,000 pastillas de fentanilo. Se han desmantelado 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas e incautado la cifra histórica de 26.4 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. Se detuvieron 13,858 personas por delitos de alto impacto y recientemente fueron trasladados 29 personas privadas de su libertad acusadas de graves delitos relacionados con violencia y narcotráfico a Estados Unidos.

Lo dicho por la presidenta pone en evidencia que hicimos la tarea que nos ordenó el prefecto de la escuela ‘Mártires del Anaranjado’ —por cierto el prefecto es un perfecto hijo de %&@# según opinaron un millón 200,000 alumnos del plantel EU el domingo pasado—. Pero lo importante es que nosotros, por esta vez, fuimos los más aplicados de la clase. (Pienso que por este motivo mi compadre Raúl Prieto hubiera formado un coro con la Bruja Lisco, la Iguana Juato, el Sapo Pan y la Pata Maulipas, que acompañado del Mariachi Huagua, cantaría: ‘La maestra me dio un beso a la salida porque hice los palitos parejitos y me puso un garabato colorado que parece que les gusta a mis papitos’).

Ser los primeros de la fila —adelantito de Canadá que es nuestro compañero de banca— significa que de los 14 tratados semejantes que tiene EU en el mundo, sólo el mexicano se va a respetar —por el momento— de manera exacta. Por eso en Palacio Nacional se izó la bandera de la alegría, pero no a toda asta: las exportaciones mexicanas a Estados Unidos que no están protegidas por el T-MEC como son los autos y las autopartes que no tengan contenido estadounidense, el acero y el aluminio, incluyendo las latas de cerveza, tendrán un arancel del 25 por ciento. Esto contuvo la fiesta y originó la promesa de seguir haciendo la tarea asignada para lograr una estrellita de bien portados en la frente dentro de 40 días. La estrellita simboliza que el 25% impuesto fuera del tratado pueda reducirse a la mitad. Para obtenerla tenemos que cumplir con los estándares de seguridad requeridos, combatir el tráfico de fentanilo —aunque más de 40 millones de gringos se corten las venas por la escasez y algunos aprovechen la falta de oferta mexicana para fabricarla y venderla—. Allá ellos.

Mientras tanto, nosotros debemos aprovechar el trato preferencial de no tener otros aranceles como el 10% que se fijó para todos los países del mundo, excepto la Unión Europea cuya carga será del 20%; China del 34% y Vietnam del 46 por ciento. Ya nuestro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció: ‘Me informan desde la sede global de Volvo en Suecia que han decidido aumentar la inversión programada en Ciénega de Flores, Nuevo León, de 700 a 1,000 millones de dólares. La planta que hará camiones de carga iniciará su operación en el 2026’.

Es inmejorable la oportunidad para que los empresarios mexicanos inviertan con confianza para diversificar nuestra economía; abrirnos al mundo y aprovechar el nearshoring, permitir y dar facilidades a empresas mundiales que se instalen en nuestro país, aprovechando nuestros recursos humanos, para fabricar y exportar productos de calidad con la marca ‘Hecho en México’.

Es el momento de cerrar filas y aplicar esta ventaja, antes de que el prefecto del ‘Instituto Mártires del Anaranjado’ —un ignorante chiflado que reprobó a focas y pingüinos— se levante un día de mal humor y nos quite el garabato colorado del trato preferencial.

Punto Final

