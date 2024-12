Steve Jobs y la importancia de decir “no” para alcanzar el éxito

Has sentido que el día no te rinde, y por más que avanzas en los pendientes no terminas, al contrario, cada vez se suman más. Tal vez sea momento de decir “no”.

El conferencista Marcel Schwantes dice que se suele creer que para ser exitoso es necesario decir “sí” a cualquier petición y ante cualquier situación, pero no es así, la sobre carga de trabajo puede hacer que caigas en agotamiento e incumplas con el trabajo.

Esto sucede tanto en el mundo laboral como en el emprendimiento. Por ejemplo, cuando un cliente solicita un pedido grande y no se tiene la capacidad de producción necesaria.

En estos casos, los emprendedores suelen aceptar la petición, pues representa una oportunidad de tener mayores ganancias; sin embargo, si no se tiene una estrategia, las herramientas, incluso, el presupuesto necesario para comparar los insumos, las consecuencias pueden ser graves, pues al incumplir con un pedido, la empresa quedará mal con el cliente y es probable que este no regrese.

Pero también es probable que, ante la mala experiencia, el cliente hable mal de la marca y exponga la situación en redes sociales, lo cual puede provocar que la compañía viva una crisis de reputación, pues según Capterra, 3 de cada 10 empresas han vivido este problema.

¿Por qué decir “no”?

De acuerdo con Marcel Schwantes, decir “sí” te llevara inevitablemente a “estrellarte”, pues se terminan asumiendo compromisos de más y se vuelve insostenible, en cambio, cuando dices “no”, te puedes centrar en lo verdaderamente importante.

Ejemplo de ellos es Steve Jobs, cofundador de Apple, quien predicaba con el “no”. En una conferencia en 1997 dijo: “La gente cree que concentrarse significa decir que sí a lo que tienes que concentrarte. Pero eso no es lo que significa en absoluto. Significa decir ‘no’ a las otras cien buenas ideas que hay.

Hay que elegir con cuidado. De hecho, estoy tan orgulloso de las cosas que no hemos hecho como de las que sí. La innovación es decir ‘no’ a mil cosas”.

Esta fue una de las claves que llevó a Steve Jobs a crear productos innovadores como el iPod, que inventó en 2001, o el iPhone en 2007, pues al eliminar ideas que no estaban alineadas a su visión y pasión tenía la oportunidad de concentrarse en lo que verdaderamente le importaba.

Por ello, le recomendaba a los jóvenes saber qué priorizar en un mundo donde hay una gran cantidad de distracciones y oportunidades, lo cual se puede lograr “diciendo ‘no’, y concentrándose en lo realmente importante”.