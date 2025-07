Shark Tank y su impacto en el ecosistema emprendedor

El emprendimiento ha evolucionado en los últimos años, y Shark Tank México ha sido clave en la transformación. Ahora los emprendedores se presentan ante los “tiburones” más preparados y conociendo mejor sus números.

Los inversionistas dicen que los negocios han evolucionado y adaptado a las nuevas necesidades, pues la pandemia fue clave para la evolución.

Alejandra Ríos, presidenta ejecutiva de Ambrosía dice que ha visto una gran evolución en el tipo de empresas. Por ejemplo, esta temporada hay más negocios tecnológicos, de Inteligencia Artificial y consumo de alimentos.

Esta décima temporada los emprendedores se ven más preparados, más diversos, muchos emprendedores de la comunidad LGBT”, puntualiza.

Marisa Lazo, fundadora y directora de Pastelerías Marisa también señala que los emprendedores están más preparados y conocen mejor sus números. “Saben qué les vamos a preguntar y ven el programa. Ahora casi el 100% de las preguntas nos las contestaban”.

Shark Tank estrena esta el 1 de agosto en Sony Channel la edición número 10, con nuevos integrantes como Ari Borovoy, integrante de OV7 y cofundador de BoBo Producciones, Miguel Layún, exfutbolista, inversionista y emprendedor y Mauricio Schwartzmann, socio fundador de MS Holdings.

En el tanque se podrá ver proyectos que usan la Inteligencia Artificial para disminuir los desperdicios en restaurantes, plataformas digitales para reciclar, moda rarámuri, tatuajes y otros emprendimientos que se adentran en el tanque para hacer crecer su potencial y lograr el éxito.

Infográfico EE

¿Cómo evalúan el potencial de los negocios?

Los emprendedores que se presentan en Shark Tank tienen sólo unos minutos para compartir su modelo de negocio, rentabilidad, crecimiento y hacer una propuesta de inversión. Para evaluar los proyectos cada inversionista tiene sus propios parámetros, pero coinciden en que es importante el emprendedor, el modelo de negocio y la escalabilidad.

“Ser inversionista es a veces equivocarte, pero cuando has visto tantos negocios y te dedicas a estudiar lo que hace un negocio exitoso y lo que hace que uno fracase, detectas ciertos patrones: tamaño de mercado, qué tan preparado está el emprendedor, qué tan dura está la competencia, y con esas tres cosas puedes darte una idea de si tiene chance de hacerla en grande”, comenta Karla Berman, emprendedora e inversionista ángel.

Alejandra Ríos dice que se toma el riesgo, pero “cada uno de nosotros tenemos nuestra tesis de inversión: en qué queremos invertir, qué va a ser en lo que los podemos ayudar, qué va a hacer un negocio exitoso, qué industria y hacer las preguntas necesarias para ver si va hacia el mismo rumbo”.

El emprendedor también es importante, señala Simón Cohen, fundador y CEO de Henco Global, quien dice que al final el nombre del inversionista estará asociado con la gente a la que le va a invertir. “Nos ha costado mucho tiempo y esfuerzo estar en donde estamos como empresarios, y no te quieres asociar con alguien que vaya a hacer trampas, algo mal, o que tenga un negocio que no esté acorde con tus valores”.

En ello coincide Marisa Lazo, quien menciona que se fija en que sean emprendedores que escuchen y estén abierto a la retroalimentación. “Nos tocó uno que Alejandra y yo le dábamos consejos y nos bateaba, y nos reuníamos con él al mes o dos meses y no había hecho nada”.

Sin embargo, los “tiburones” sí se han arrepentido de inversiones, pues a veces se dejan llevar por la emoción. Aunque, si en el tanque se hace una propuesta y es aceptada, la inversión se sostiene.

“Si digo algo en el tanque, si le invierto a un proyecto, aunque me arrepienta es mi palabra y la voy a sostener. Es un compromiso, aunque es nada más de palabra en el tanque”, puntualiza Alejandra Ríos.

Además, después del programa de hace una diligencia, donde se analiza si la empresa en realidad tiene los números presentados, si son los socios que se dijeron y que no existan problemas legales, una vez hecho el análisis se realiza la inversión.

Recomendaciones para emprendedores

Al cuestionarlos sobre qué le dirían a su “yo emprendedor” cuando empezaron, sabiendo lo que saben hoy. Ari Borovoy le diría que siga sus sueños y “si te toca estar frente a los shark ir bien preparado, decir toda la verdad, eso es lo que termina contagiándonos de ganas para entrarle s cualquier emprendimiento”.

Marisa Lazo recomienda no ver el fracaso como un error, sino como un paso, a veces, necesario para llegar el éxito. “Todos nos equivocamos, todos en el camino de emprender tenemos subidas y bajadas, y no pasa nada, hay que seguir intentando. No es fracaso, sino diferentes maneras de hacer las cosas”.

Finalmente, Simón Cohen les aconseja soñar en grande y no tener miedo. “No tiene nada de malo decir ‘voy a tener un día la empresa más grande de México de América o del mundo’, se vale soñar en grande, porque con eso empieza todo un buen proceso, con un sueño, con un deseo, con una anécdota”.