México se suma a Brasil, India y Rusia con alzas en la previsión del FMI dentro del G20

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza su expectativa de crecimiento económico para México para este año y el próximo.

Ahora anticipa que la economía mexicana conseguirá un avance de a 1.6% en el Producto Interno Bruto (PIB) de 2026 que está por arriba del 1.5% que proyectó en octubre. Y proyecta que hay condiciones para esperar un crecimiento de 2.2% para el desempeño del PIB de México en 2027, que también incorpora un ajuste de una décima desde el 2.1% proyectado anteriormente.

Este mejor comportamiento resultará de la menor restricción en las políticas fiscal y monetaria; y una moderación de las dificultades derivadas de las tensiones comerciales.

Al divulgar la actualización semestral del World Economic Outlook (WEO), que es el reporte insignia del organismo, destacaron que en contraste, la economía mexicana se verá impactada por el choque de precios de energéticos.

Al divulgar la actualización semestral del World Economic Outlook (WEO), que es el reporte insignia del organismo, destacaron que en contraste, la economía mexicana se verá impactada por el choque de precios de energéticos.

Esta corrección al alza en la expectativa del PIB mexicano es uno de los pocos ajustes positivos que hizo el organismo al Grupo de los 20 (G20) donde en cambio destacan los recortes en las previsiones. Acompañan a México en este segmento del perspectivas revisadas al alza: Brasil, a quien anticipan un avance de 2% que es superior en 0.3 puntos al previo; Rusia, que podría crecer a una tasa de 1.1% contra el 0.8% estimado anteriormente; India, que alcanzaría una de las expansiones más sólidas de 6.5% que contrasta con el 6.4% estimado en enero.

En el informe sostuvieron que continuó la reconfiguración de cadenas de suministro y las relaciones comerciales globales, particularmente las relacionadas con tecnología. E identificaron “aumentos de importaciones de la provincia china de Taiwán, Vietnam “y en menor medida de México”.

Inflación presionada

En el documento, que en esta ocasión lleva por título “Economía mundial ensombrecida por la guerra”, anticiparon que la inflación de México registrará una variación de 3.9% y 3.4% para éste y el próximo año.

Ambas previsiones se encuentran arriba del 3.3% que proyectaron anteriormente. En el lanzamiento del informe, en conferencia de prensa atendida virtualmente, el consejero económico del FMI, Pierre Olivier Gourinchas, aclaró que en el contexto actual, el banco central tendrá que actuar de forma cautelosa para calibrar el impacto del choque de los precios energéticos.

Enfatizó que los precios energéticos tienden a afectar también a los precios de alimentos por el incremento de precios de transporte y fertilizantes. Siempre que sea una perturbación corta. De ahí el llamado a la cautela en el manejo de la política monetaria.

En este momento se está desarrollando la conferencia de prensa para el lanzamiento del WEO y es conducida por el también director de Estudios Económicos del FMI, Pierre Olivier Gourinchas.

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