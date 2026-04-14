Economía de América Latina y el Caribe crecería 2.3% este 2026 en medio de la guerra: FMI

La economía ⁠de América Latina y el Caribe crecería un 2.3% en 2026 en medio de ⁠las secuelas de la guerra en Oriente Medio, prácticamente estable frente a la expansión del año pasado -de un 2.4%-, dijo este martes el Fondo Monetario Internacional, que destacó que espera una aceleración ⁠al 2.7% en 2027.

En su "Panorama Económico ⁠Mundial", el FMI destacó que la economía global una vez más se ve amenazada, esta vez por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, después de que mayores barreras comerciales y la elevada incertidumbre fuera compensada por los vientos favorables de la inversión relacionada con la tecnología.

"El impacto del conflicto en Oriente Medio dentro de la región es heterogéneo, con economías más pequeñas afectadas más negativamente", aseguró el FMI.

Brasil, la mayor economía de América Latina, se expandiría un 1.9% este año, sin cambios frente a la previsión de octubre, aunque por debajo del 2.3% de 2025. En 2027 vería una ligera aceleración al 2 por ciento.

"Se espera que la guerra tenga un pequeño impacto neto positivo en 2026, debido a que el país es un exportador neto de energía, impulsando el crecimiento en alrededor de 0.2 puntos porcentuales", aseguró el FMI.

"En 2027, se espera que dominen una desaceleración de la demanda global, mayores costos de los insumos (incluyendo fertilizantes) y condiciones financieras más restrictivas, reduciendo el crecimiento en aproximadamente 0,3 puntos porcentuales", agregó.

Para México, el FMI estima una recuperación al 1.6% en 2026, desde el tibio 0.6% del año pasado, lo que daría paso a una expansión del 2.2% en 2027.

"En México, se prevé que el crecimiento más ⁠débil en 2025 en medio de una consolidación fiscal, una ⁠política monetaria restrictiva, y vientos en contra ⁠de tensiones comerciales dé paso a una tibia recuperación", dijo el FMI, que también destacó la revisión del ⁠acuerdo comercial T-MEC, que incluye a Estados Unidos y Canadá.

Mientras, Argentina vería una desaceleración del crecimiento este año a un 3.5%, desde el 4.4% de 2025, para luego avanzar un 4% en 2027.

Para Colombia, el organismo proyectó una expansión del 2.3% para 2026 y del 2.5% para el próximo año, tras el 2.6% del 2025.

Chile mantendría un crecimiento estable con un 2.4% -tras crecer un 2.3% el año pasado- y un 2.6% en 2027.

Perú mostraría una reducción al 2.8% este ⁠año y el próximo, tras crecer un 3.4% el 2025. Al tiempo que Venezuela mostraría un mayor crecimiento con una proyección del 4% para 2026 y del 6% para 2027, tras un 1.5% el 2025.