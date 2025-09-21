Senado de EU rechaza proyecto de ley de gastos

Los senadores estadounidenses no aprobaron el viernes un proyecto de ley de financiamiento provisional, mientras los republicanos se apresuraban para evitar el cierre del gobierno y el desafío político al Presidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump.

Los legisladores de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobaron por un estrecho margen la medida, pero fue rechazada por los demócratas en el Senado, sin que hubiera señales de compromiso con los republicanos de Trump sobre el presupuesto nacional.

Dado que ambas Cámaras tienen previsto un receso la próxima semana y los senadores regresan el 29 de septiembre, se está acabando el tiempo para mantener el financiamiento del gobierno tras el final del año fiscal el 30 de septiembre.

Un cierre supondría el parón de las operaciones no esenciales y dejaría temporalmente sin sueldo a cientos de miles de funcionarios.

El proyecto de ley del Senado fue rechazado con solo un voto a favor de los demócratas, muy por debajo de los 10 que ayudaron a los republicanos en marzo, cuando se enfrentaban a un plazo de financiamiento anterior.

Esa votación provocó una reacción furiosa por parte de muchos miembros del Partido Demócrata, que acusaron a los senadores de tendencia centrista de hacer la vista gorda ante la agenda ultraderechista de Trump.

Se requiere apoyo de la oposición

Los republicanos tienen una estrecha mayoría en ambas Cámaras del Congreso, pero debido a las reglas del Senado necesitan obtener cierto apoyo de la oposición, en este caso un mínimo de siete votos demócratas.

Los republicanos de la Cámara de Representantes advirtieron que sus miembros no volverán antes de la fecha límite de financiamiento.