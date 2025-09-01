PMI manufacturero de la zona euro se expandió en agosto a 50.7 puntos

La actividad manufacturera de la zona euro creció en agosto por primera vez desde mediados del 2022, gracias al aumento de la demanda interna y de la producción.

El índice de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero de la zona euro, publicado por HCOB, alcanzó en agosto su nivel más alto en más de tres años, 50.7 puntos, frente a los 49.8 de julio, superando el umbral de 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción. También superó la estimación preliminar de 50.5 puntos.

Mientras que el crecimiento de la producción industrial alcanzó su nivel más alto desde marzo del 2022, los nuevos pedidos se expandieron a su ritmo más fuerte en casi tres años y medio.

“La recuperación económica del sector manufacturero se está ampliando. La entrada de pedidos también ofrece esperanzas de una recuperación sostenible”, dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank.

La Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EU) alcanzaron un acuerdo comercial marco a finales de julio, pero hasta ahora sólo se ha aplicado el arancel de base de 15 por ciento.

Grecia y España lideraron el crecimiento manufacturero, con índices PMI de 54.5 y 54.3 puntos, respectivamente.

El sector manufacturero en Alemania, la mayor economía de Europa, alcanzó su máximo en 38 meses con 49.8 puntos.