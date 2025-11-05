Inflación de la OCDE repunta a 4.2% en septiembre impulsada por los precios de la energía

La tasa de inflación interanual de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó el pasado mes de septiembre en el 4.2%, una décima más que el mes anterior.

La OCDE indicó que el alza en el coste de los alimentos permaneció sin cambios en el 5%, su mayor nivel desde febrero de 2024. La factura energética se encareció un 3.1%, dos puntos y tres décimas más a cuenta de un efecto base estadístico.

Así, al excluir del cálculo el impacto del precio de los víveres y la energía, la tasa de inflación subyacente retrocedió en septiembre al 4.2%, dos décimas menos.

Entre los países de la OCDE, el dato de inflación aumentó en 17 de los 38 miembros del think tank de las economías avanzadas, disminuyó en siete y se mantuvo estable o prácticamente estable en 14.

En cuanto a la eurozona, el IPC armonizado repuntó en septiembre al 2.2%, al tiempo que la media del G7 hizo lo propio por idéntica cantidad hasta el 2.8 por ciento.