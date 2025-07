Inflación de alimentos en México, de las que presenta las variaciones más altas

México experimentó una de las 10 variaciones de inflación anual más altas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) durante mayo.

Con una fluctuación anual de 5.1% en los precios de alimentos, rebasó México la métrica promedio entre los países OCDE, que en mayo resultó de 4.6 por ciento.

De acuerdo con la información mensual que recaba la entidad para los 38 países miembros, los precios de alimentos en México experimentaron una importante escalada respecto del registro alcanzado el mes previo, cuando la variación anual fue de 3.6 por ciento.

El economista para América Latina en Goldman Sachs, Alberto Ramos, advirtió tras conocer la inflación de alimentos de mayo que los precios de frutas y verduras se habían vuelto una fuente de riesgo inflacionario y alentaban rigideces en los precios de servicios.

Aparte, la economista para México en BNP Paribas, Pamela Díaz, explicó que el precio del pollo se había visto impactado por la gripe aviar que estaba presentándose en Estados Unidos y Brasil; si bien se trata de un producto cuyos precios no suelen responder a la política monetaria, tienen efecto en precios de servicios que sí deberían responder a la restricción que está aplicando el Banco de México.

Tomó por ejemplo el precio del pollo rostizado, que forma parte de “la subyacente. Creo que un poco la tarea de Banxico si bien no es reaccionar a las variaciones como tal a los precios de la no subyacente, si es el hecho de controlar el nivel de traspaso entre la no subyacente y la subyacente, agregó.

Aparte, el economista jefe de Coppel, Arturo Vieyra, explicó que el problema con la inflación de alimentos es que golpea con más fuerza a las familias que tienen menos recursos.

Esto porque deben destinar una mayor proporción de sus ingresos a la compra de productos de primera necesidad, como son en este caso, los alimentos.

Al interior de su Economic Outlook, que es el reporte semestral donde presentan su pronóstico económico para los 28 países socios, los expertos de la Organización advirtieron que ante “la alta exposición que mantiene el país respecto del mercado de Estados Unidos, las expectativas de crecimiento e inflación siguen siendo inciertas”.

La información muestra que, si se listaran los países en función de la variación anual al mes de mayo la inflación de alimentos, Turquía encabezaría el grupo, con una fluctuación de 32.9% anual, después estarían Japón, con 6.9% anual e Islandia, con 5.9% anual.

En cuanto a inflación en energéticos, México alcanzó una variación de 3.5% anual en mayo, con lo que también rebasa el registro del promedio de los países OCDE, que fue 0.3 negativo.