IA contribuye a alcanzar un récord de 11,800 millones de dólares en gastos online

Las herramientas de compra basadas en Inteligencia Artificial (IA) contribuyeron al aumento del gasto online en Estados Unidos (EU) durante el Black Friday, ya que los compradores evitaron las tiendas abarrotadas y recurrieron a los chatbots para comparar precios y conseguir descuentos ante la preocupación por las subidas de precios provocadas por los aranceles.

Los compradores estadounidenses gastaron una cifra récord de 11,800 millones de dólares en línea, 9.1% más que en el 2024, en el día de mayor volumen de compras del año, según Adobe Analytics, que realiza un seguimiento de las 1 billón de visitas que los compradores realizan a los sitios web de venta al por menor en línea.

La temporada de compras navideñas llega en un momento en el que los presupuestos son más ajustados, el desempleo se acerca a su máximo en cuatro años, la confianza de los consumidores estadounidenses ha caído a su mínimo en siete meses y los precios hacen que los compradores miren cada dólar.

La demanda de compras en línea aumentó a medida que los consumidores demostraron su astucia en la temporada navideña, según Mastercard SpendingPulse, que señaló un crecimiento de 10.4% en las ventas de comercio electrónico durante el Black Friday, en comparación con un crecimiento de las ventas en tiendas físicas de 1.7% en el 2024.

El tráfico impulsado por la IA hacia los sitios web minoristas de EU se disparó 805% en comparación con el año pasado, según Adobe, cuando aún no se habían lanzado herramientas de Inteligencia Artificial como Sparky de Walmart o Rufus de Amazon.

“Los consumidores están utilizando nuevas herramientas para conseguir lo que necesitan más rápidamente”, afirma Suzy Davidkhanian, analista de eMarketer. “Hacer regalos puede ser estresante, y los LLM (modelos de lenguaje grandes) hacen que el proceso de búsqueda sea más rápido y guiado”.

Entre los productos más vendidos durante el Black Friday se encuentran los sets de LEGO, las cartas de Pokémon, las consolas de videojuegos como Nintendo Switch y PlayStation 5, y productos que van desde los AirPods de Apple hasta las batidoras KitchenAid.