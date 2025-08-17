Goolsbee quiere más garantías de que la inflación se reducirá

Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Chicago, dejó la puerta abierta a apoyar un recorte de las tasas de interés en septiembre si los nuevos datos resultan tranquilizadores, pero dijo que los recientes informes, que muestran un aumento de la inflación de los servicios, le dan cierta pausa en medio de lo que él llama el impulso “estanflacionario” de los aranceles.

“Creo que aún necesitamos otro recorte para saber si seguimos en la senda dorada”, declaró Goolsbee a la CNBC.

“Si podemos asegurarnos o tener alguna pista de que para esta reunión, o las de este otoño, no estamos en una espiral inflacionaria que parezca persistente, sigo pensando que, dada la fortaleza de la economía, tiene sentido volver a ajustar las tasas a donde creemos que se estabilizarán”, mencionó Goolsbee.

El banco central estadounidense ha mantenido su tasa de política sin cambios durante todo el año mientras monitorea el impacto de los aranceles más altos de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que los responsables de la política monetaria de la Fed esperaban que aumentaran la inflación y el desempleo y desaceleraran la economía.

Hasta el momento, los datos no han confirmado sus peores temores. Ante la desaceleración de la economía, tanto los economistas como los mercados financieros prevén que la Fed vuelva a recortar las tasas de interés el próximo mes.

Aun así, ha habido algunas señales preocupantes sobre la inflación, junto con señales mixtas sobre si el gasto de consumo, todavía fuerte, se mantendrá.

Datos, ejemplo claro

Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron 0.5 % el mes pasado, tras una cifra revisada al alza de 0.9 % en junio, según informó el Departamento de Comercio. Esto disipó algunas preocupaciones de que una caída en la creación de empleos mensuales a tan solo 35,000 en promedio durante los últimos tres meses indicara un posible desplome de la actividad económica.

La producción fabril se mantuvo sin cambios en comparación con junio, mostró un informe separado, un poco mejor de lo previsto, pero la producción de camiones pesados, que se considera un indicador a futuro de la demanda de equipos para entregar bienes, cayó al nivel más bajo desde octubre pasado.

Sin embargo, un informe diferente publicado el viernes mostró que los precios de las importaciones aumentaron 0.4 % en julio, en medio de un fuerte aumento en el costo de los bienes de consumo. Esta fue una posible señal de alerta inflacionaria, tras informes de principios de esta semana que indicaban que un aumento en los precios de los servicios contribuyó a impulsar los precios al productor en julio y mantuvo los precios al consumidor más elevados que en otras circunstancias.

“Eso me pone un poco nervioso porque es muy poco probable que sea causado por aranceles, así que espero que haya sido un pequeño contratiempo”, mencionó Goolsbee sobre los informes del índice de precios al productor y del índice de precios al consumidor.

“Sin duda, no debemos exagerar ante un solo mes de datos de precios de importación. No debemos exagerar ante un solo mes de inflación del IPC o del IPP. Pero al menos es un motivo de preocupación”, afirmó.