Gasolina escasa, el costo de la negación

Hay gasolinerías cerradas, hay largas filas en aquellas donde tienen el combustible y la falta de gasolinas empezó a generar una sensación social de escasez que enfrenta como respuesta la negación de la autoridad.

Los eufemismos gubernamentales para no llamarle a las cosas por su nombre minimizan un problema y hace dudar de la capacidad para resolver algo esencial para toda actividad económica.

Si es verdadero eso de que sí hay gasolinas, pero no hay cómo transportarlas, lo que deja al descubierto es la impericia de Pemex a la que cada vez más regresan a un esquema de un fracasado monopolio.

En México no hay todas las gasolinas que se consumen. Contrario al discurso oficial del auto abasto, entre 50 y 60% de esos combustibles son importados, incluso concediendo que las gasolinas producidas en Deer Park, en Texas, son producto local.

El argumento del desabasto, que no quieren llamar desabasto, es que falló la logística para distribuir la gasolina que está guardadita en los depósitos, porque dice Pemex que decidieron darle mantenimiento al mismo tiempo a los autotanques.

Si la versión en cierta, alguien a nivel directivo debería perder su trabajo de inmediato. Sin embargo, aquí parece haber razones más de fondo para entender porque la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Chiapas se quedaron sin esos combustibles.

La información gubernamental en México es hoy más escasa que la gasolina, pero hay varios factores que podrían combinarse para explicar por qué una de las cadenas más elementales del funcionamiento de una economía hoy presenta una falla grave.

El populismo mexicano cayó en la tentación de los precios controlados y la gasolina Magna tiene un tope en su precio que necesariamente genera distorsiones en el mercado.

Entre los múltiples daños que deja ese precio controlado, más allá de los costos al erario, está el que reportó Pemex Logística, sí, la división de los camiones descompuestos, que dio a conocer un “daño inédito” de más de 12,000 millones de pesos en el primer semestre de este año, porque debe movilizar los combustibles sin repercutir los costos en el usuario final como debería de ser.

Otra posible razón es la manera como se ha afectado al llamado “huachicol fiscal” y el freno que ha implicado la importación de gasolinas a través de esos canales ilegales. Otra vez, la información es un bien muy escaso en México, pero un país como este que tiene reservas de gasolinas muy bajas puede tener efectos en la disponibilidad de combustibles por estos eventos positivos.

Es un hecho que ese régimen neo estatista ha puesto trabas a las empresas privadas para aumentar sus capacidades de ampliar sus actividades en la cadena producción y venta de gasolinas.

Y una causa adicional que explique el momento de falta de combustibles es la enorme deuda que Pemex tiene con sus proveedores lo que afecta toda actividad relacionada con ese negocio, desde la perforación de un pozo hasta el mantenimiento de una pipa.

Las maromas que da el gobierno y sus voceros para que no se hable de escasez solo afecta la confianza su capacidad y la falta de gasolina es un detonante de problemas muy serios.