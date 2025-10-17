Ley de Ingresos avanza en la Cámara de Diputados entre reclamos por deuda y falta de reforma fiscal

La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) avanzó este viernes en el Pleno de la Cámara de Diputados, en donde la oposición reclamó los altos niveles de deuda y la falta de una reforma fiscal mientras que el oficialismo presumía el crecimiento de los ingresos y echaba en cara la deuda contratada en gobiernos del PRI y PAN.

Con 349 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, las y los legisladores aprobaron en lo general la LIF 2026, con lo cual empezaron con la discusión en lo particular de las reservas. Tienen hasta el 20 de octubre para mandar la minuta al Senado de la República.

Sin considerar el endeudamiento, la Ley de Ingresos de la Federación propone 8.7 billones de pesos para el siguiente año, un crecimiento de 4.6% en comparación con lo aprobado este año. Considerando la deuda, la LIF propone 10.1 billones de pesos, con lo cual solventa el gasto propuesto para el siguiente año.

Fue justo el tema de la deuda lo que genero un poco de riña política en el pleno. Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano (MC), criticó que el siguiente año se esté gastando más en el costo financiero de la deuda – 1.57 billones de pesos – que en salud – alrededor de 996,000 millones de pesos -.

“El Gobierno Federal presume que tendrá más de 10 billones de ingresos, pero una cuarta parte será deuda pública (...) gastará tres veces más en la deuda que en el futuro de nuestras familias”, aseveró por su parte el panista Éctor Jaime Ramírez, quien también acusó que la presidenta Claudia Sheinbaum “privatiza lenta y silenciosamente” a Pemex.

En respuesta, la morenista Dolores Padierna, quien estuvo acompañada en tribuna por compañeras de su partido, señaló que “la maldita deuda corrupta de Pemex” fue resultado de la gestión del gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Los que se oponen por sistema, deberían de explicar por qué recaudaban menos con más cargas tributarias. Ellos tuvieron excedentes petroleros. Aumentaron las tarifas e impuestos año con año, abusaron de la deuda pública, sobre endeudaron a Pemex, desmantelaron las empresas públicas y no está penalizado nadie por haber defraudado tanto dinero”, acusó.

Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que se lograrán los ingresos que se proponen en la LIF gracias al combate que se ha endurecido contra los factureros, así como la evasión fiscal.

“Ahora con el gobierno de la doctora Claudia estamos haciendo otra gran reforma fiscal que tiene como base tapar los grandes boquetes que se desatan a partir del huachicol y la facturación falsa”, aseguró, para luego llamar a diversos diputados de la oposición a subir a tribuna para “debatir”, con lo que los ánimos se prendieron entre gritos de “falta de respeto”, “eres un cobarde” y “sinvergüenza”.