Déficit presupuestario de EU alcanza 284,000 millones de dólares

El gobierno de Estados Unidos (EU) registró un déficit más elevado de 284,000 millones de dólares, en octubre, según un informe retrasado y afectado por el reciente cierre del gobierno federal, que refleja unos ingresos récord por aranceles compensados por el traslado de algunos pagos de prestaciones de noviembre, según informó ayer el Departamento del Tesoro.

Los resultados presupuestarios del primer mes del año fiscal 2026 se retrasaron por el cierre de 43 días de muchas agencias federales.

El déficit del mes pasado aumentó en 27,000 millones de dólares, es decir, 10%, con respecto al déficit de 257,000 millones de dólares registrado en octubre del 2024, debido en gran medida al traslado a octubre de unos 105,000 millones de dólares en gastos de prestaciones de noviembre para algunos programas militares y sanitarios.

Si se ajustaran estos cambios, el déficit de octubre habría sido de unos 180,000 millones de dólares, lo que supone una reducción de 29% con respecto al déficit ajustado de octubre del 2024, que fue de 252,000 millones de dólares.

Los gastos de octubre, incluidos los pagos de prestaciones de noviembre, sumaron 689,000 millones de dólares, 18% más con respecto a los 584,000 millones de dólares de octubre del 2024.

El funcionario del Tesoro afirmó que el departamento no disponía de una estimación precisa de la reducción de los gastos debido al retraso en los pagos de diversas agencias como consecuencia del cierre, pero que el Tesoro creía que la reducción era inferior a 5.0% del total de los gastos.

La ley federal exige que los salarios impagados y otras obligaciones durante los cierres del gobierno se paguen íntegramente cuando se restablezca el financiamiento.

Los ingresos de octubre ascendieron a 404,000 millones de dólares, una cifra récord para ese mes y un aumento de 24´+% con respecto a los 327,000 millones recaudados en octubre del 2024.

Ingresos por aranceles, máximo histórico mensual

Los derechos de aduana netos fueron uno de los principales motores de los ingresos en octubre, alcanzando un récord mensual histórico de 31,400 millones de dólares. Esta entrada superó el récord anterior de 29,700 millones de dólares en septiembre y es más de cuatro veces superior a los 7,300 millones de dólares registrados en octubre del 2024.

Trump afirmó el lunes que los ingresos por aranceles pronto “se dispararían” hasta alcanzar nuevos récords.