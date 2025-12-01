El Banco de Japón considerará un alza de tasas este mes

El Banco de Japón (BOJ, por su sigla en inglés) considerará los “pros y los contras” de subir las tasas de interés en su próxima reunión sobre política monetaria, según declaró ayer el gobernador, Kazuo Ueda, lo que supone la señal más clara hasta la fecha de que se producirá un alza a finales de este mes.

El yen y los rendimientos de los bonos subieron tras estas declaraciones, lo que llevó a los mercados a valorar en aproximadamente 80% la probabilidad de un incremento de réditos en la reunión del 18 y 19 de diciembre, frente a 60% de la semana pasada.

En un discurso dirigido a líderes empresariales en la ciudad de Nagoya, Ueda expresó su confianza en que la economía japonesa se recuperará de la contracción del tercer trimestre, ya que el impacto de los aranceles estadounidenses ha sido menor de lo que se temía inicialmente.

Con la disminución de las preocupaciones sobre el impacto de los aranceles, aumenta la probabilidad de que se cumplan las previsiones económicas y de precios del BOJ, afirmó Ueda, lo que indica que se están dando las condiciones para un aumento.

“El Banco de Japón se encuentra en una fase en la que debe examinar si las empresas seguirán con su política activa de fijación de salarios”, lo cual es clave para determinar cuándo subirá las tasas de interés.

La escasez de mano de obra es más aguda, los beneficios empresariales siguen siendo elevados y el principal grupo de presión empresarial ha pedido a sus miembros que sigan aumentando los salarios, afirmó.

El BOJ estaba recopilando datos sobre las perspectivas salariales antes de su reunión de política monetaria de diciembre, añadió.

“Examinaremos y debatiremos la evolución económica y de los precios tanto a nivel nacional como internacional, así como los movimientos del mercado... y sopesaremos los pros y los contras de subir las tasas de interés”, afirmó Ueda.

“Ueda ha anunciado prácticamente un aumento en diciembre”, afirmó Naomi Muguruma, estratega jefe de bonos de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. “Dado que el incremento en diciembre está prácticamente asegurado”.

El BOJ abandonó el año pasado un programa de estímulo masivo que duró una década y subió su tasa de interés oficial a 0.5% en enero, al considerar que la inflación estaba a punto de alcanzar su objetivo de 2.0 por ciento.