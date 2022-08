La Cepal mejora a 1.9% expectativa para el PIB de México; aún no recuperará niveles prepandemia

La economía mexicana registrará un crecimiento de 1.9% este año, según las previsiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Este pronóstico contrasta con el 1.7% estimado por ellos mismos en abril, se mantiene lejos del 2.9% que proyectaron en enero y deja a México entre las 16 economías de la región que no han logrado recuperar los niveles prepandemia.

En conferencia de prensa desde la sede central de la Comisión, en Santiago de Chile, el Secretario Interino, Mario Cimoli destacó que si no van las economías a las condiciones estructurales para estimular la inversión, corremos el riesgo de no mejorar, no generar crecimiento y no tendremos capacidad para crear empleos.

