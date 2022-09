Falta de Miscelánea Fiscal para el 2023 es un mala noticia: CIEP

Para el siguiente ejercicio fiscal la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió no implementar una Miscelánea Fiscal para atraer la Inversión Extranjera Directa, ante ello el no realizarla o generar cambios más profundos dirigidos a tener más ingresos tributarios es una mala noticia que se tiene desde el año pasado, dijo Alejandra Macías Sánchez, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Macías sostuvo, en entrevista, que al no haber cambios fiscales para el ejercicio fiscal 2023, resultará complicado realizarlos en el 2024 porque es año de elecciones federales y por lo tanto la siguiente administración tendrá un reto porque recibirá finanzas públicas con mayor deuda, con ingresos acotados y con necesidades de gasto bastante grandes.

“(En la siguiente administración) Tal vez sea el momento de decir que se haga una reforma fiscal que tanto se necesita”, comentó

En la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2023 no hay cambios significativos, la SHCP se limita a decir que se continuará con las prácticas para seguir disminuyendo evasión fiscal lo cual no está mal, pero sí se tiene que hacer un esfuerzo más grande para levantar el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), aumentar la base gravable, para que justo no estén exprimiendo a las mismas personas, dijo Macías.

En la ILIF, el gobierno federal ha propuesto recaudar más de 4.6 billones de pesos, esto es un aumento anual de 9.9% en términos reales y en donde el Impuesto sobre la Renta (ISR) será el eje de los ingresos tributarios.

La directora del CIEP subrayó que desde este año se ve cómo la recaudación del ISR está siendo fuerte y por lo tanto esperan que para el 2023 la recaudación del ISR no baje. La SHCP prevé que este impuesto deje 2.5 billones de pesos para el siguiente año, un aumento de 15.4 por ciento.

Recaudación de IEPS a gasolinas

La ILIF 2023 también detalla que se espera recaudar 278,412 millones de pesos de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles automotrices.

“Para el 2023 (la SHCP) ya espera recaudar IEPS sobre los combustibles eso indica que van a eliminar los estímulos fiscales (a las gasolinas) y que ya habría una recaudación positiva, aun así comparado con lo que se había aprobado en la LIF 2022 sigue siendo negativo”, explicó Macías.

La entrevistada explicó que el precio de venta del barril de la mezcla retornará a precios más bajos, no obstante los cálculos de la SHCP no contemplan riesgos ni la incertidumbre global.

“Todavía hay conflicto en Ucrania. Rusia amenaza la provisión de gas en Europa. Todo eso nos pega, además de la posible recesión en Estados Unidos y cualquier acción que haga la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para regular el mercado, habrá que ver cómo se comporta esta variable”, dijo.

Los Criterios Generales de Política Económica proyectan que el precio de la mezcla mexicana será de 68.7 dólares por barril para el 2023.

