La próxima Convención Nacional Hacendaria debe mejorar la estructura y la sostenibilidad fiscal del país, indicó la panista Minerva Hernández, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República.

“Tenemos que hablarlo sin tabúes, se debe plantear la sostenibilidad fiscal del país, que se cumplan las reglas fiscales, que no estemos gastando como país lo que no tenemos y que no especulemos con los ingresos”, dijo en entrevista.

Comentó que desde el Partido Acción Nacional (PAN) están convocando a través de un punto de acuerdo formal a las juntas de coordinación política de ambas cámaras y que sean ellos los que determinen la dinámica de la próxima Convención Nacional Hacendaria.

A su parecer, este evento debe realizarse una vez que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tome posesión como presidente y a su vez el nuevo equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pueda realizar un análisis a fondo de los ingresos, gastos y deuda del país.

“Creo que para que resulte eficaz esta Convención y de lo que ella emane tiene que estar el nuevo gobierno en funciones porque no es sólo un análisis sobre las rodillas, sino de todo lo que hoy está vigente y de lo que nos falta en materia del fortalecimiento a las finanzas públicas”, expresó.

Lo anterior lo comentó ante el hecho de que el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados pretende realizar la Convención en dos etapas: una en la segunda semana de noviembre y la otra entre marzo y abril del próximo año.

“La Convención debe ser un ejercicio plural que involucre a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil, donde tenemos que analizar cómo está funcionando y qué le falta a nuestro marco jurídico en materia de presupuesto y de coordinación fiscal”.

Estados deben participar más en la recaudación

La senadora indicó que otro de los temas que deben abordarse en la Convención Nacional Hacendaria es que los estados y municipios tengan una mayor participación en la recaudación, pues se esfuerzan poco en ello.

“Es muy pertinente hacer una reflexión sobre las potestades tributarias de las cuales no están haciendo uso las entidades federativas porque tienen varias, pero no recurren a ellas por no asumir los costos políticos”, expuso.

Enfatizó que para ello es necesario hacer una convocatoria formal para que asistan todos los secretarios de finanzas de los estados para abordar el tema y que la misma SHCP dé sugerencias sobre cómo manejar el sistema hacendario.

¿Qué es la convención nacional hacendaria?

De acuerdo con el informe de la Primera Convención Nacional Hacendaria, este evento surgió como un mecanismo de diálogo y acuerdo no sólo entre el Ejecutivo federal, estatal y municipal, sino también entre los integrantes del Congreso, los poderes legislativos de los estados y la sociedad civil.

La primera Convención Hacendaria se realizó en el 2004, anteriormente se llamaba Convención Fiscal y hubo tres: en 1925, 1943 y 1947. En dichos eventos, se evalúo cómo mejorar el sistema fiscal del país a través de diversas propuestas que ayudaron a mejorar la distribución de los recursos públicos.

La Convención Nacional Hacendaria se conforma de dirección ejecutiva, consejo directivo, coordinación técnica, mesas de análisis y propuestas y comisiones técnicas.

[email protected]