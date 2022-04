El ministro de Comercio de China, Wang Wentao, dijo a las cámaras de comercio extranjeras que Pekín tomará medidas más estrictas para proteger las cadenas de suministro y las empresas, esto después de que los grupos plantearan su preocupación por las interrupciones relacionadas con el Covid-19 en una reunión.

Las empresas nacionales y extranjeras han advertido sobre el impacto de los controles por el Covid-19 en China, quien trata de erradicar la variante Ómicron, en particular en torno a Shanghái, al confinar a sus 25 millones de habitantes provocando que la industria de la ciudad prácticamente se paralizara.

“En la reunión, el ministro de Comercio, Wang Wentao, mencionó que China aumentará las medidas de protección de las cadenas de suministro y prometió transmitir las recomendaciones de las cámaras a los departamentos gubernamentales pertinentes”, dijo Colm Rafferty, presidente de la Cámara de Comercio estadounidense en China, en una nota vista por la agencia Reuters.

Aunque algunas empresas estaban trabajando en un sistema de “circuito cerrado” que mantiene a los empleados in situ, los problemas logísticos y la falta de trabajadores pueden obligarlas a cerrar, advirtió Maximilian Butek, representante de la delegación de Industria y Comercio de Alemania en Shanghái, en una publicación en Linkedin.

En la actualidad, la mayoría de las empresas no pueden tener centros de producción en funcionamiento, ya que no pueden recibir las materias primas y no pueden entregar sus productos a sus clientes, dentro y fuera de Shanghái”.