Tlaxcala, segundo lugar nacional en aumento de precios de vivienda

El estado de Tlaxcala se ha colocado en el mapa de la vivienda en México en lo que va del 2025, ya que vive un momento de aceleración que lo ha llevado a los primeros lugares del país en cuanto a aumento en precios.

De acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), al cierre de junio de este año, la entidad registró un incremento anual en el precio de la vivienda de 13.4% en el valor de los inmuebles habitacionales, sólo por debajo de Quintana Roo.

En este contexto, los municipios de Tlaxcala y Apizaco se posicionaron como el segundo y tercer lugar nacional en encarecimiento anual, con alzas de 13.9% y 13.3%, respectivamente. Estos niveles superan ampliamente el promedio nacional, que en el primer semestre del año fue de 8.7%, según la SHF.

Para Karim Antonio Oviedo Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), la explicación del fenómeno radica en la reactivación de la oferta habitacional en el estado.

“Los precios están incrementándose justamente porque no había habido un desarrollo de vivienda activo en los últimos años. Pero se ha reactivado recientemente”, comentó Oviedo Ramírez en entrevista.

Datos del Registro Único de Vivienda (RUV) confirman esta tendencia: entre enero y agosto del 2025 se construyeron 348 viviendas en Tlaxcala, frente a las 231 en el 2023 y 273 en el 2024, lo que refleja un crecimiento en la actividad del sector.

Alternativa frente a mercados saturados

La ubicación estratégica de Tlaxcala le ha dado un papel relevante en la atención de la demanda habitacional que no logra cubrirse en entidades cercanas como Ciudad de México, Puebla y Estado de México.

“Es una entidad importante en tema de desarrollo económico y con oportunidades por su ubicación, tiene potencial para auxiliar en la demanda de vivienda que no puede ser atendida en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Especialmente porque los precios todavía son muy accesibles, en comparación con estas zonas”, explicó Oviedo.

La zona de Val’Quirico y la integración metropolitana con Puebla se han convertido en polos clave para detonar el desarrollo habitacional en la región.

Precios asequibles

De acuerdo con la consultora Tasvalúo, al inicio de 2025 se identificaron 198 proyectos de vivienda en la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala. El mercado cuenta con 19,431 unidades, 8,150 siguen en inventario.

En proyectos horizontales, el precio promedio por metro cuadrado (M2) es de 18,265 pesos, por lo que una casa de 60 m2 puede alcanzar un costo de 1,095,900 pesos.

Por categoría de vivienda, los precios en la región se distribuyen de la siguiente manera:

Tradicional: 13,478 pesos por m2.

Media: 17,594 pesos por m2.

Residencial: 19,467 pesos por m2.

Residencial Plus: 18,700 pesos por m2.

Infraestructura y crecimiento desigual

Pese al dinamismo, Oviedo advierte que no todas las zonas del estado muestran el mismo comportamiento que la capital de la entidad, Apizaco o Val’Quirico.

“Hay lugares suburbanos o en la zona rural de Tlaxcala que no han logrado tener un ritmo de desarrollo. Al tomar una decisión de compra de vivienda, es importante considerar la escala de crecimiento por zona”, puntualizó.

El reto, agregó, está en garantizar infraestructura, servicios, así como atracción de empresas y comercios que fortalezcan el mercado: “Esperamos que haya inversiones, que haya más oportunidades de encontrar un lugar donde vivir, invertir, trabajar y estudiar para detonar al sector inmobiliario”.