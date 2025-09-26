Trump analiza mover partidos de la Copa del Mundo 2026 de ciudades que considere inseguras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que consideraría reubicar los partidos de la Copa del Mundo 2026 de las ciudades que no considere seguras, meses antes de que comience el escaparate cuatrienal de fútbol, que también acogen sus vecinos Canadá y México.

Once ciudades estadounidenses serán encuentros, incluida la final en Nueva York/Nueva Jersey, en la mayor edición de la historia del torneo.

Preguntado sobre la posibilidad de trasladar los partidos de las ciudades que no cooperen con sus iniciativas sobre inmigración y delincuencia, Trump dijo que eso estaba sobre la mesa durante unas declaraciones realizadas en el Despacho Oval el jueves.

"Si creo que no es seguro, lo trasladaremos a otra ciudad", dijo Trump, que es republicano.

No estaba claro de inmediato si Trump tendría esa potestad. Reuters se puso en contacto con el organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, para solicitar comentarios.

Un reportero en la sesión informativa del Despacho Oval citó dos ciudades -San Francisco y Seattle, controladas por los demócratas- como posibles objetivos para que se les revoque la organización de la Copa del Mundo.

Hana Tadesse, portavoz de Seattle para la Copa Mundial de la FIFA 26, dijo que el grupo se había comprometido a garantizar una experiencia segura y confiaba en su planificación.

"Desde que la FIFA nos seleccionó como ciudad anfitriona, hemos trabajado en estrecha colaboración con ellos, con el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de la FIFA 26, con socios de la comunidad y con las fuerzas del orden", dijo Tadesse en un comunicado.

"Seattle espera brillar en el escenario mundial y albergar un acontecimiento que no sólo sea espectacular, sino seguro para todos"

El comité anfitrión del Área de la Bahía de San Francisco no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Trump envió cientos de soldados a la capital estadounidense, liderada por los demócratas, a principios de este año para apoyar una ofensiva federal contra lo que llamó una epidemia de delincuencia.

La descripción va en contra de los datos disponibles que muestran que las tasas de criminalidad, en general, han disminuido en los últimos años.

El presidente de Estados Unidos se ha situado repetidamente en el centro de atención del deporte durante su segundo mandato, anunciando el mes pasado que el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington acogerá el sorteo de la Copa del Mundo de 2026.

Trump asistió el viernes al primer día de competición de la Ryder Cup de golf en Long Island, empapándose de los vítores del público mientras el equipo estadounidense intentaba vengar su derrota de 2023 ante el equipo europeo.