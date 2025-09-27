Zayu, el jaguar, se suma a Juanito y Pique: las 3 mascotas que han representado a México en Mundiales

El jaguar Zayu se une al legado de las mascotas que han portado la bandera mexicana en la historia de la Copa del Mundo.

El camino de México en la historia de las mascotas mundialistas comenzó hace más de cinco décadas y en 2026 sumará un nuevo capítulo. Con la presentación oficial de Zayu, el jaguar que encarna la cultura y el dinamismo de México, la FIFA rinde homenaje a uno de los países anfitriones y lo coloca de nuevo en el mapa de las figuras icónicas que acompañan a cada edición del torneo.

Juanito: el primer embajador mexicano

En la Copa Mundial de la FIFA México 1970, la primera transmitida a color, apareció Juanito, un simpático niño con sombrero tradicional y camiseta verde de la selección.

Con su sonrisa y el sombrero que llevaba la leyenda “México 70”, Juanito se convirtió en símbolo de hospitalidad y alegría, representando la calidez de los anfitriones en el primer Mundial celebrado en América Latina.

Foto: FIFA

Pique: el carismático chile jalapeño

Dieciséis años después, para la Copa Mundial de la FIFA México 1986, el relevo fue tomado por Pique, un chile jalapeño con bigote, sombrero charro y uniforme de la selección. Su diseño juguetón y la elección del picante como símbolo reafirmaron la identidad mexicana ante el mundo.

Pique animó los estadios de un Mundial que marcó a generaciones por momentos históricos como la “mano de Dios” y el gol del siglo de Diego Maradona.

Foto: FIFA

Zayu: el jaguar que simboliza unidad y orgullo

Hoy, el turno es de Zayu, el jaguar que representará a México en la Copa Mundial de la FIFA 26, que por primera vez contará con tres países sede: Canadá, Estados Unidos y México.

Zayu habita en las selvas del sur y su nombre significa “unidad”, “fortaleza” y “alegría”. Es un delantero veloz y ágil que en la cancha intimida a rivales, y fuera de ella celebra la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y las tradiciones.

La FIFA reveló las mascotas oficiales del Mundial 2026. México tendrá a “Zayu”, mientras que Canadá y Estados Unidos estarán representados por “Maple” y “Clutch”.Foto: FIFA

La FIFA anunció que Zayu compartirá protagonismo con Maple, el alce canadiense, y Clutch, el águila estadounidense. Además de animar partidos y convivir con los aficionados, las tres mascotas debutarán como personajes interactivos en el videojuego FIFA Heroes, que se lanzará en 2026.

La FIFA reveló las mascotas oficiales del Mundial 2026. México tendrá a “Zayu”, mientras que Canadá y Estados Unidos estarán representados por “Maple” y “Clutch”.

Con Zayu, México suma su tercera mascota en la historia de los Mundiales y renueva el puente cultural que inició con Juanito y Pique.

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio y reunirá por primera vez a 48 selecciones.