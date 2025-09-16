La FIFA repartirá 355 millones de dólares a clubes que cedan a sus jugadores para el Mundial 2026

La FIFA distribuirá la cifra récord de 355 millones de dólares entre los clubes de todo el mundo como parte de un Programa de Beneficios para Clubes ampliado y vinculado a la Copa Mundial de 2026, anunció este martes el organismo rector del fútbol mundial.

La iniciativa supone un aumento de cerca del 70% respecto de los 209 millones de dólares desembolsados tras el torneo de 2022 en Qatar.

Por primera vez, los clubes que cedan jugadores para los partidos de clasificación para el Mundial -no solo para la fase final- serán compensados.

La iniciativa forma parte de un memorando de entendimiento renovado entre la FIFA y la Asociación Europea de Clubes firmado en marzo de 2023, cuyo objetivo es crear un sistema más inclusivo y equitativo para el fútbol mundial de clubes.

"La edición mejorada del Programa de Beneficios de Clubes de la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026 va un paso más allá al reconocer económicamente la enorme contribución que tantos clubes y sus jugadores de todo el mundo hacen a la organización tanto de la fase de clasificación como del torneo final", dijo el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

El Programa de Beneficios para Clubes se introdujo por primera vez para el Mundial de Sudáfrica 2010. En 2022, 440 clubes de 51 asociaciones de la FIFA recibieron pagos en virtud del programa.

Con la edición de 2026, que incluirá compensaciones por los partidos de clasificación, se espera que el número de clubes beneficiados aumente significativamente.

El presidente de la Asociación Europea de Clubes, Nasser Al-Khelaifi, calificó el programa de "innovador".

"Los clubes desempeñan un papel fundamental en el éxito del fútbol de selecciones", afirmó. "Esta iniciativa reconoce todos sus elementos, desde el desarrollo temprano hasta la cesión para los partidos más importantes".

La Copa Mundial de 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

En el próximo Mundial, la participación se amplía de 32 a 48 selecciones, con un significativo aumento del número de partidos (de 64 a 104).