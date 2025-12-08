Sheinbaum encabeza la 139 Asamblea General del Infonavit

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este lunes en Palacio Nacional la 139 Asamblea General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con la que se busca avanzar en el derecho a vivienda digna para los trabajadores del país.

A través de su cuenta de la red social X, la mandataria federal compartió una imagen en la que se encontraba acompañada del titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, integrantes de su gabinete y representantes de sectores productivos.

"Avanzamos en el derecho a vivienda digna para las y los trabajadores de nuestro país", escribió Sheinbaum en su mensaje.

Cabe recordar que en noviembre pasado, a casi un año del arranque del programa Vivienda para el Bienestar, el cual tiene la meta de edificar 1 millón 800,000 hogares durante el presente sexenio, los organismos encargados del esquema dieron a conocer que ya comenzaron con la entrega de los hogares.

Durante la conferencia matutina del pasado 24 de noviembre Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), indicó que, tanto en noviembre como en diciembre de este año, se prevé la entrega de 6,051 viviendas, edificadas tanto por el Infonavit como por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

(Con información de Fernando Gutiérrez.)