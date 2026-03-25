Pescado a la veracruzana: el secreto del huachinango que unió dos mundos en el puerto de Veracruz

Veracruz siempre ha funcionado como un umbral. Por sus muelles no solo ingresaron noticias de ultramar, sino también una forma de entender el fuego que terminó por definir la mesa nacional.

El origen de este plato se rastrea en la necesidad de los colonos españoles por recrear sus guisos de vigilia en un entorno desconocido. Al no encontrar el bacalao de sus tierras, recurrieron a la abundancia del arrecife local. El resultado fue un encuentro afortunado: los productos de la alacena mediterránea —aceitunas, alcaparras y aceite de oliva— encontraron en el huachinango y el jitomate americano los aliados perfectos para una nueva gastronomía.

La sofisticación del plato reside en sus contrastes. Las aceitunas verdes y las alcaparras introducen notas salinas y ácidas que rompen la monotonía del tomate. El perfume lo aportan las hierbas de olor: el laurel, el tomillo y un orégano veracruzano. El toque final de identidad lo otorgan los chiles güeros en escabeche. Su función no es incendiar el paladar, sino aportar una calidez sutil y una acidez avinagrada que limpia la suntuosidad del aceite.