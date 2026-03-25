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Pescado a la veracruzana: el secreto del huachinango que unió dos mundos en el puerto de Veracruz
El pescado a la veracruzana es el testimonio de cómo el aceite de oliva, las alcaparras y el jitomate crearon un lenguaje común en las costas del Golfo para definir nuestra identidad mestiza.
Veracruz siempre ha funcionado como un umbral. Por sus muelles no solo ingresaron noticias de ultramar, sino también una forma de entender el fuego que terminó por definir la mesa nacional.
El origen de este plato se rastrea en la necesidad de los colonos españoles por recrear sus guisos de vigilia en un entorno desconocido. Al no encontrar el bacalao de sus tierras, recurrieron a la abundancia del arrecife local. El resultado fue un encuentro afortunado: los productos de la alacena mediterránea —aceitunas, alcaparras y aceite de oliva— encontraron en el huachinango y el jitomate americano los aliados perfectos para una nueva gastronomía.
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La sofisticación del plato reside en sus contrastes. Las aceitunas verdes y las alcaparras introducen notas salinas y ácidas que rompen la monotonía del tomate. El perfume lo aportan las hierbas de olor: el laurel, el tomillo y un orégano veracruzano. El toque final de identidad lo otorgan los chiles güeros en escabeche. Su función no es incendiar el paladar, sino aportar una calidez sutil y una acidez avinagrada que limpia la suntuosidad del aceite.
Ingredientes
- 1 huachinango entero de 1.5 kg, limpio y con incisiones leves en los costados }
- 80 ml de aceite de oliva virgen extra
- 1 cebolla blanca grande, fileteada en medias lunas delgadas
- 4 dientes de ajo, laminados finamente
- 1 kg de jitomate maduro, escalfado, sin piel ni semillas y picado en cubos
- 100 g de aceitunas verdes con hueso
- 50 g de alcaparras baby
- 4 chiles güeros en escabeche enteros
- 2 hojas de laurel seco
- 1 rama de tomillo fresco
- 1 pizca de orégano seco
- Sal de grano y pimienta negra recién molida
Procedimiento:
- El rito comienza al salpimentar el huachinango.
- En una sartén de buen tamaño, se calienta la mitad del aceite de oliva para sellar la pieza por ambos lados, buscando una piel firme y dorada que resguarde la jugosidad interna antes de retirarla del fuego.
- En ese mismo fondo, enriquecido por la esencia del pescado, se añade el resto del aceite para ablandar la cebolla y el ajo hasta que alcancen una transparencia brillante, evitando siempre que el calor los oscurezca y amargue el guiso.
- Se incorpora entonces el jitomate y se permite que el fuego lento haga su trabajo durante quince minutos, transformando los cubos en una salsa densa que ha perdido su acidez primaria.
- Es el momento de integrar las aceitunas, las alcaparras, el laurel, el tomillo y los chiles güeros, vertiendo apenas un suspiro del vinagre del escabeche para dar profundidad.
- El orégano se desintegra entre las palmas de las manos sobre el sartén para despertar su aroma justo antes de corregir la sal.
- Para el cierre, el huachinango se deposita nuevamente sobre la salsa y se baña con ella.
- Se cubre el recipiente para que el calor residual y el vapor terminen la cocción de la carne de forma delicada durante diez minutos.
- Al llevarlo a la mesa, el pescado debe lucir arropado por los colores del puerto, listo para disfrutarse con arroz blanco o unas papas al vapor que no interfieran con la complejidad del guiso.