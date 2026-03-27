Terrazas con mariscos en CDMX: 3 restaurantes para disfrutar la primavera

El calor ya se siente en la Ciudad de México y, con él, cambia también la lógica del consumo gastronómico. Las terrazas dejan de ser un lujo ocasional para convertirse en el escenario principal de la temporada: espacios abiertos, aire en movimiento y una carta que privilegia lo fresco, lo ácido y lo marino. En este contexto, los mariscos no sólo refrescan, también elevan el ticket promedio: son productos asociados a celebración, a experiencia y a una percepción de valor más alta.

En términos de comportamiento, el consumidor capitalino asocia el calor con salidas más largas, sobremesas extendidas y platillos ligeros que permitan compartir. Aquí es donde las terrazas con enfoque en cocina de mar se posicionan: no es sólo comer, es habitar el espacio. Desde propuestas más sofisticadas hasta conceptos más relajados, estos tres lugares ofrecen una lectura clara de cómo se vive —y se come— el calor en la CDMX.

Cabuya Rooftop: técnica, fuego y mar en una terraza que se entiende desde el producto

Cabuya parte de una lógica clara: el mar como eje, pero con una ejecución técnica que se acerca más a la alta cocina que al concepto casual. Desde sus entradas, el discurso es contundente. El pulpo frito, bañado en salsa thai con puré de aguacate, marca un equilibrio entre textura y profundidad, mientras que el tiradito de pescado incorpora notas cítricas y ahumadas que refrescan sin perder complejidad. El aguachile con leche de tigre de piña y lemongrass confirma que aquí el ácido no es sólo un recurso, es una construcción pensada.

En parrilla, el nivel sube. El pulpo maya con aceite de chile guajillo y alioli es probablemente uno de los platos más redondos del menú, acompañado de papa cambray con mantequilla ahumada. A esto se suma la lubina con beurre blanc e ikura o los camarones azules de Mazatlán con miso, que consolidan la propuesta: producto bien tratado, técnica clara y una terraza que acompaña sin distraer.

Dirección: Aguascalientes 158, Colonia Condesa.

Cabuya RooftopFreepik

Somma Rooftop: comfort food con vista y una carta que juega con lo reconocible

Ubicado en la Roma, Somma Rooftop se mueve en otra lógica: aquí el valor está en la familiaridad bien ejecutada. La carta mezcla pastas, pizzas y mariscos con un enfoque más relajado, pero no por ello menos atractivo. Las pastas con camarón —como el tagliatelle aglio e olio o el alfredo— funcionan como platos seguros para una comida al atardecer, mientras que las opciones de pulpo, con distintas preparaciones, aportan ese toque marino que el calor exige.

En la parte dulce, el menú revela una apuesta clara por el confort: flan napolitano, brownie de chocolate o pastel de tres leches. Son postres que no buscan reinventar, sino cerrar la experiencia con algo conocido y efectivo. Somma es, en ese sentido, una terraza que entiende el ritmo de la ciudad: accesible, disfrutable y pensada para quedarse.

Dirección: Cozumel 48,Colonia Roma.

Soomma RooftopCortesía

Campomar Polanco: volumen, producto y el espectáculo del mar en la mesa

Campomar juega en otra liga: aquí el mar se presenta en formato abundante, casi festivo. Desde las botanas para compartir —con combinaciones de camarón, pulpo y callo de hacha— hasta los platos individuales, la experiencia está diseñada para grupos y momentos largos. El camarón en distintas preparaciones (a la diabla, al ajillo, al mojo de ajo) permite recorrer sabores clásicos con una ejecución consistente.

El diferencial, sin embargo, está en el producto premium. El callo de hacha fresco y las combinaciones con almeja elevan la experiencia, pero es en eventos como el ronqueo donde Campomar marca distancia: ver el despiece del pescado en sitio convierte la comida en espectáculo. En una terraza en Masaryk, el concepto se vuelve claro: mariscos, volumen y experiencia como valor agregado.

Dirección: Av. Pdte. Masaryk 264, Colonia Polanco.

CampomarCortesía

En conjunto, estas tres terrazas reflejan cómo el calor redefine la forma de comer en la ciudad. No se trata sólo de buscar sombra o aire libre, sino de encontrar espacios donde el clima se traduzca en sabor. Y en esa ecuación, los mariscos siguen siendo —sin competencia— la mejor respuesta.