Centros comerciales: nuevos formatos y más de 300,000 metros cuadrados en camino

Entre el 2025 y el 2026, México podría registrar una reactivación en la apertura de centros comerciales, con la posible entrega de cerca de 300,000 metros cuadrados (m2) en los principales polos urbanos: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, según datos de la consultora SiiLA.

Este volumen triplicaría lo registrado entre el 2023 y el 2024. Incluso si algunos proyectos enfrentan retrasos que posterguen su conclusión hasta el 2028, el promedio anual seguirá entre 50 y 200% por encima del bienio pasado, según del grado de avance de cada desarrollo.

La diferencia no radica únicamente en la cantidad de metros cuadrados, sino en el tipo de centros comerciales que las desarrolladoras inmobiliarias construyen, las cuales han comenzado a pasar de lo masivo a lo especializado.

Énfasis en la experiencia

De acuerdo con SiiLA, la tendencia apunta hacia complejos compactos, diseñados para atender experiencias locales en mercados de clase media y media-baja, más allá de los enclaves de alto poder adquisitivo.

De esta manera, el modelo de lujo que predominó en la década pasada se transforma en formatos abiertos, donde la compra y el entretenimiento se fusionan en una sola experiencia. Además, se incorporan estrategias omnicanal enfocadas en maximizar el ticket de compra y generar mayor cercanía con el consumidor.

“Más que un repunte del retail masivo, lo que se perfila es un mercado que crece con cautela, bajo esquemas adaptables. Para el inversionista el reto ya no está en apostar al tamaño sino a la pertinencia del concepto y a su capacidad de enraizarse en su entorno”, indicó la consultora.

Bien ejecutada, la firma aseguró que, esta estrategia permitirá a los desarrolladores sortear la incertidumbre actual y al mismo tiempo capturar el crecimiento proyectado de 7.2% anual compuesto en el valor del mercado inmobiliario comercial entre el 2025 y el 2033.

Estos serán los nuevos centros comerciales

En años recientes ya se habían lanzado proyectos emblemáticos como Distrito La Perla en Guadalajara, Mitikah y Parque Tepeyac en la Ciudad de México, que sumaron más de 100,000 m2 al inventario nacional.

Para los próximos dos años destacan desarrollos como: