Regulación, el siguiente paso necesario para dar certeza al sector proptech

El sector de startups proptech, empresas que brindan soluciones tecnológicas para la industria de los bienes raíces, ha crecido de forma acelerada en México, ya que es considerado uno de los países con mayor potencial en América Latina, por lo que la regulación para dotar de certeza jurídica al mercado se convierte en una necesidad primordial.

En reunión con medios, Andrea Rodríguez, fundadora y directora general de la plataforma de negocios Proptech Latam, explicó que, al inicio del 2022, se registraron 1,300 firmas de esta clase en América Latina, de las cuales, 140 operan en territorio nacional, siendo el segundo país con mayor penetración en toda la región.

Ante este contexto, Mario Quintanilla, líder de Relaciones Institucionales del marketplace inmobiliario Loft, remarcó que hace falta crear y homologar instrumentos que regulen al sector para garantizar la seguridad de los consumidores finales y de las transacciones de las empresas.

De acuerdo con el especialista, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) ha trabajado en propuestas de normativas con este fin, sin embargo, algunos intereses han entorpecido la aprobación de las mismas.

“Hace falta esta capacidad de regulación para poder compartir datos entre empresas y gobiernos, así como para digitalizar trámites, como los del Registro Público de la Propiedad. AMPI ha venido impulsándolo, pero no ha pasado por ciertos intereses particulares”, comentó Quintanilla.

Primeros intentos

Aunque sí existen algunos intentos de regulación para el mercado de bienes raíces, el directivo de Loft remarcó que los jugadores de la industria se deben unir para consolidar estas iniciativas.

Quintanilla explicó que existe la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios en la Ciudad de México, no obstante, ésta no cuenta con un reglamento que la respalde y, por lo tanto, no opera.

“Tenerlo sería una forma de regular al sector proptech. Esa falta de regulación a nosotros nos interesa muchísimo para dar más certeza al mercado”, agregó.

Otro de los instrumentos que podría ser un primer paso para la regulación de las empresas tecnológicas del sector inmobiliario, es la NOM 247, la cual entró en vigor en septiembre de este año con el objetivo de establecer los lineamientos para la comercialización en el sector de la vivienda.

“Es una regulación interesante porque toma en cuenta la publicidad engañosa, los contratos de compraventa y trata de prevenir el fraude, pero definitivamente estamos varios pasos atrás de lo que deberíamos”, concluyó Quintanilla.