Tomas Machac conquista primer título de UTS en México

Guadalajara, Jal.- Igual que el verano pasado, en los Juegos Olímpicos de París, el tenista checo Tomas Machac volvió a teñirse de oro en Guadalajara.

Con una contundente exhibición de cinco triunfos y 285 puntos a su favor, Tomas Machac se convirtió en el primer campeón de Ultimate Tennis Showdown (UTS) en México y Latinoamérica en general, luego del evento celebrado en Guadalajara del 14 al 16 de febrero.

Venció en la final al belga David Goffin en tres cuartos seguidos, recordando que el innovador formato de UTS da como vencedor de un partido a quien gane tres cuartos de cuatro posibles (con duración de ocho minutos cada uno).

Este fue el evento 13 en la historia de UTS, liga de tenis alternativo creada por Patrick Mouratoglou en 2020. Guadalajara tuvo el ingrediente especial de ser la primera sede en Latinoamérica, pues los anteriores fueron entre Europa y Estados Unidos.

Tomas Machac fue uno de los invitados en la cartelera oficial, recordando que antes del inicio se tuvieron que retirar por lesión Nick Kyrgios, Thanasi Kokkinakis y Denis Shapovalov, dando entrada a David Goffin, Richard Gasquet y Fabio Fognini.

Nacido en Beroun, una localidad a aproximadamente 30 kilómetros de Praga, capital de República Checa, Tomas Machac es una de las novedades más jóvenes del ATP Tour y sensación de su país.

Se convirtió en tenista profesional en 2017 y actualmente tiene el mejor ranking de su carrera en ATP, siendo el número 24. Curiosamente esa es también su edad, pues pertenece a la generación de los 2000, en la que sobresalen Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

“Vine aquí pensando en que no sería fácil, hubo algunos momentos en los que pensaba que no podría continuar. Este formato no es fácil, la respiración fue pesada”, destacó Machac, quien nunca antes había disputado un torneo de UTS.

“No me sentía muy bien con la altitud, no fue fácil, estuve lidiando con esos en los anteriores partidos. Estuve sorprendido de venir, trataba de disfrutar y, al mismo tiempo, respirar de la mejor manera. Esto me demuestra que puedo prepararme para algo que no conocía”.

Tomas Machac todavía no ha ganado un torneo de singles en el ATP Tour. Su única estrella fue en dobles junto al chino Zhang Zhizhen en el Abierto 250 de Marsella en febrero de 2024.

Por otra parte, alcanzó la cúspide de su todavía joven historia en el tenis profesional el verano pasado, al ganar la medalla de oro para República Checa en la rama de dobles mixtos de los Juegos Olímpicos de París. Su compañera fue Katerina Siniakova y juntos vencieron a los representantes de China, Wang Xinyu y, curiosamente, Zhang Zhizhen.

Ahora Machac se une a la lista de campeones en los cinco años de existencia del UTS, que incluye a: Matteo Berrettini, Alexander Zverev, Alex De Miñaur, Corentin Moutet, Wu Yibing, Andrey Rublev, Jack Draper, Gael Monfils y Ben Shelton.

Recibió un curioso trofeo en forma de rayo llamado Zeus, además de 420,000 dólares, según cifras publicadas en el sitio oficial de UTS.

Esa cantidad representa más, incluso, que algunos torneos de categoría 250 del ATP Tour. Por ejemplo, en el reciente Abierto de Delray Beach, el serbio Miomir Kecmanovic recibió 103,455 dólares; en el Abierto de Argentina, el brasileño Joao Fonseca recibió 100,160.

“Algo que buscaba hoy era ganar la final, estoy feliz con el resultado. Ahora sí es momento de checar cuánto gané. No estaba pensando en eso al inicio del torneo”, comentó entre risas Tomas Machac en la conferencia posterior a su título de UTS.

El próximo evento programado de UTS será en Nimes, Francia, entre el 4 y 5 de abril. Por el momento no hay otros estipulados oficialmente en el calendario de su sitio web. En 2024 celebraron cuatro eventos en total durante el año.

CAMPEONES EN LA HISTORIA DE UTS*:

Evento 1: Matteo Berrettini (Italia)

Evento 2: Alexander Zverev (Alemania)

Evento 3: Alex De Miñaur (Australia)

Evento 4: Corentin Moutet (Francia)

Evento 5: Wu Yibing (China)

Evento 6: Andrey Rublev (Rusia)

*El evento 7 se iba a celebrar en Seúl en 2023, pero fue pospuesto y aún no se ha disputado.

Evento 8: Jack Draper (Reino Unido)

Evento 9: Andrey Rublev (Rusia)

Evento 10: Gael Monfils (Francia)

Evento 11: Ben Shelton (Estados Unidos)

Evento 12: Alex De Miñaur (Australia)

Evento 13: Tomas Machac (República Checa)