David Goffin y la sabiduría de vencer al Big Three

Guadalajara, Jal.- Sólo un puñado de tenistas en el mundo sabe lo que se siente derrotar al Big Three, conformado por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, en su mejor momento.

Uno de ellos se encuentra en México a inicios de este 2025: David Goffin. Nacido en Bélgica hace 34 años, destacó en el evento Ultimate Tennis Showdown (UTS) de Guadalajara al ser subcampeón y en próximos días disputará el Abierto Mexicano de Tenis (AMT) en Acapulco.

Goffin fue portada a nivel mundial en 2017, cuando coleccionó triunfos sobre el Big Three: primero, sobre Novak Djokovic en cuartos de final del Masters de Montecarlo; ya en el cierre de año, en las ATP Finals, venció a Rafael Nadal en fase de grupos y a Roger Federer en semifinales.

En 2020 hubo una segunda victoria contra Nadal en cuartos de final de la ATP Cup, un extinto torneo en el que participaban selecciones nacionales. Goffin representó a Bélgica y Nadal a España.

--¿Qué aprendizaje te dejaron esas victorias?

--“Me enseñaron muchísimo, porque gané ante ellos al menos una vez, quizás dos contra Rafa, pero sin dudas me dieron un impulso de confianza para los años siguientes en mi carrera, porque después perdí muchas veces pero ya tienes aprendizajes”, contesta Goffin a este diario.

Desde el UTS de Guadalajara, David Goffin charla con El Economista sobre las lecciones que tomó del Big Three en diferentes momentos, además de las razones que dificultaron el éxito de su generación, los nacidos en la década de los 90, a nivel de Grand Slams.

Triunfos y enseñanzas

Fue en 2009 cuando Goffin se convirtió en tenista profesional, aunque su primera victoria en el ATP Tour llegó hasta 2011.

Bélgica no es conocido por tener una amplia lista de tenistas en el top mundial varonil. Los nombres más sobresalientes provienen de la rama femenil con Justine Henin y Kim Clijsters, quienes sumaron 84 títulos de WTA y alternaron el número 1 del mundo en 2003.

Por eso llamó tanto la atención que Goffin, con 27 años, venciera al Big Three en 2017 y en ese mismo año se convirtiera en el único representante de Bélgica en llegar a la última batalla de las ATP Finals. Ningún otro belga ha sido finalista en 55 ediciones.

“Puedo estar tranquilo de que, al menos, si pierdes partidos contra ellos puedes decir que hiciste un buen torneo porque era muy difícil enfrentarlos”, comenta con una sonrisa Goffin, que en diciembre pasado cumplió 34 años.

Ese 2017 fue el mejor año de su carrera: llegó a cinco finales del ATP Tour y ganó dos (Abierto 250 de Shenzhen y Abierto 500 de Japón), logró siete victorias contra jugadores en el top 10 y finalizó la temporada con su mejor ranking al ser séptimo.

“Ellos estaban siempre en semifinales y finales, ganaban torneos muchísimas veces. Los pude derrotar al menos una vez y eso fue muy especial porque, luego, creo que perdí ante ellos unas 10 veces”, recuerda con tono nostálgico. “Pero ganarles es algo muy especial que, sin ninguna duda, te da confianza por el resto de tu carrera y es algo que nunca olvidas”.

--¿Lograste hablar con ellos más allá de los partidos?

--“Sí, hablamos varias veces, especialmente con Roger, porque pasamos tiempo en Dubái cuando estuvimos practicando juntos durante una semana o más. Eso fue hace como 10 años y me marcó mucho, fue muy especial porque yo era muy joven. También Rafa es un tipo muy amigable. No hubo como tal consejos de su parte, pero fue suficiente con el ejemplo. Verlos practicando, incluso si no hablan contigo directamente, eso es algo de lo que puedes aprender”.

En total, David Goffin perdió 22 partidos contra el Big Three: 10 veces ante Roger Federer, siete ante Novak Djokovic y cinco ante Rafael Nadal, según estadísticas de ATP.

Sin embargo, queda registrado dentro de un selecto grupo que incluye a Andy Murray, Juan Martín Del Potro, Jo-Wilfried Tsonga, Lleyton Hewitt, Tomas Berdych, Dominic Thiem y Stan Wawrinka como los únicos que vencieron al Big Three en su cúspide.

Dificultades de su generación

David Goffin nació en 1990, una década en la que también fueron concebidos tenistas destacados como Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Taylor Fritz y Casper Ruud.

A pesar de que están en el top 20 del mundo en la actualidad, a excepción de Goffin (57) y Thiem (retirado), su gran deuda fue en cuanto a títulos de Grand Slams. Únicamente Thiem y Medvedev lograron levantar trofeos de esta envergadura (US Open 2020 y US Open 2021, respectivamente).

“Para los jugadores de mi generación fue muy difícil ganar (Grand Slams) porque había tres que eran fantásticos: Nole, Roger y Rafa”, explica Goffin.

“Ellos ganaron más de 60 Grand Slams juntos, entonces, en el periodo en el que yo competí junto a ellos fue muy difícil encontrar la manera de tener buenos resultados. Sin embargo, con ese potencial ellos le aportaron muchísimo al tenis”.

Aunque la generación de los 90 mantiene esa deuda en Grand Slams, al parecer los nacidos en los 2000 están compensándolo rápidamente. Jannik Sinner (2001) y Carlos Alcaraz (2003) ya ganaron siete de los más recientes 10 majors.

“El tenis continúa creciendo mucho y eso es porque ellos (el Big Three) defendieron las coronas y torneos de una manera que lo hizo todavía más difícil. Jugué muchas veces ante ellos y me parece que dejaron un legado para hacer los torneos todavía más sólidos”, concluye David Goffin.

Dentro de la innovadora liga UTS, David Goffin recibe el sobrenombre de ‘El muro’. En la edición de Guadalajara 2025 logró triunfos sobre Jakub Mensik, Flavio Cobolli y Casper Ruud para instalarse en la final, aunque allí perdió ante Tomas Machac.

En el ATP Tour 2025, por el contrario, todavía no obtiene victorias, pues ha perdido los cinco partidos que acumula hasta el momento. No obstante, el balance general de su carrera es de 346 triunfos contra 258 derrotas.