Desde UTS, tenistas dan guiño a cambiar reglas en ATP

Guadalajara, Jal.- Ultimate Tennis Showdown (UTS) está cumpliendo cinco años de vida en Guadalajara. Es un torneo contrastante: rompe varias de las reglas tradicionales de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), Asociación Femenil de Tenis (WTA) y Federación Internacional (ITF), pero cuenta con participantes de alto currículum en dichos organismos.

Entre sus reglas disruptivas destacan cuatro tiempos de ocho minutos en lugar de sets, puntos simplificados y servicio único (no hay oportunidad de doble falta ni let).

Esto hace que el formato de competencia sea más ágil para los jugadores y cautivo para el público. Los partidos no duran más de una hora y, a excepción de las pausas de alrededor de un minuto entre cada cuarto, la pelota está en constante movimiento.

La velocidad multiplicada de UTS se contrapone al ritmo tradicional del ATP Tour. Por ello las actuaciones en Guadalajara de tenistas como Richard Gasquet y Fabio Fognini, de 38 y 37 años, respectivamente, sorprende. Por mucho tiempo, fueron protagonistas del ATP Tour y ahora son parte de un espectáculo ‘rebelde’ como el que propone UTS.

“El tenis ha cambiado mucho. Al día de hoy, en comparación de años atrás, es todo más rápido, se ve en los jugadores y también en la cancha”, describe Fognini, quien llegó a ser top 10 en el ranking de ATP en 2019.

Ante estos contrastes, UTS pone sobre la cancha una pregunta: ¿qué tan necesario es modificar las reglas de ATP para que el tenis se mantenga atractivo?

Fognini responde a El Economista: “Si las reglas son positivas, yo siempre estaré a favor del cambio, pero para eso tenemos a personas más arriba de mí que son las que mandan y emiten lo que tenemos que hacer”.

En su fluido castellano, agregó: “Si yo fuera un espectador, sí me gustarían algunos cambios (…) Tengo casi 38 años y diría que sí estaría dispuesto (a cambiar el circuito) porque ya he hecho todo lo que podía dentro de la ATP y ¿por qué no probar algo nuevo? Pero, bueno, ese es el punto de vista de alguien que está casi al final de su carrera”.

Otro veterano en el UTS de Guadalajara es el francés Richard Gasquet, ganador de 16 títulos en ATP y semifinalista de Grand Slam en tres ocasiones (Wimbledon 2007 y 2015, y US Open 2013).

También se muestra abierto a cambiar algunas reglas, aunque más enfocadas al comportamiento de los aficionados dentro de los estadios.

“Sí es necesario (hacer cambios), porque algunas veces no es que el juego se vuelva aburrido pero los jugadores podemos hacer algo más con la personalidad”.

Gasquet precisa: “UTS es muy agradable al respecto, porque puedes compartir muchas emociones con el público en las gradas y eso es importante. Quizás podamos ver algo similar en ATP en los próximos años, pero por supuesto es bueno tener esta clase de torneos (UTS). No soy la ATP y son otras personas las que deciden, así que ya veremos cuándo podría ser”.

Nuevas generaciones

Guadalajara tuvo éxito al recibir al UTS por primera vez, mostrando asistencias superiores a 7,000 espectadores entre sus primeros dos días.

Uno de los jugadores con mayor conexión con la grada fue el italiano Flavio Cobolli, de 22 años, que parece disfrutar en todo momento el formato de UTS: baila, grita, saluda al público e incluso hace señas obscenas a sus rivales, aunque luego los abraza.

“Por supuesto que esto se trata de mayor diversión”, comenta Cobolli cuando se le pide comparar el estilo de UTS con el de ATP.

“En mi mente sí cambiaría algunas reglas. Me gustan algunas reglas de aquí (UTS), pero también me gusta mucho el (ATP) Tour, es algo diferente que podemos hacer durante la temporada pero es únicamente un torneo de exhibición”.

Cobolli menciona que sólo aceptaría un cambio de UTS en ATP: “Si tuviera una oportunidad, tomaría la del servicio único (one serve)”. Eso permite que el juego sea más rápido y que no haya margen de error para los jugadores al momento de servir.

No obstante, aclara que está contento con las reglas tradicionales, a pesar de ser de una camada más joven: “El tenis es un deporte que tiene muchísimo tiempo y para mí es elegante, así que no cambiaría otra cosa. Lo único sería el servicio, pero sólo. ATP es muy diferente a esto”.

Otro de los jóvenes en UTS Guadalajara es Tomas Machac, quien tiene 24 años y es el mejor representante de República Checa en el ranking de ATP (24 del mundo).

-¿Cambiarías algo en las reglas tradicionales?

“Realmente no lo sé, al menos para mí el servicio único es muy interesante”, responde el checo a este diario, coincidiendo con la óptica de Cobolli.

“La única cuestión que es muy difícil, particularmente en estas condiciones (del UTS), son los 15 segundos para sacar. Tienes que ir avanzar, avanzar y avanzar. Aunque es una competencia que me gusta mucho, eso es lo único que veo complicado. Este torneo es muy interesante para probar cosas”, concluye Machac.

Según declaraciones de Patrick Mouratoglou, fundador de UTS, y Gustavo Santoscoy García, director de UTS Guadalajara, la relación entre UTS y ATP “es muy buena”. De momento, el circuito alternativo lleva cinco años de eventos: 2020, 2021, 2023, 2024 y 2025, pero el ATP Tour tiene un respaldo mayúsculo con sus orígenes desde 1968.