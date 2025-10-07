Tadej Pogačar replica su dominio y gana en Tre Valli Varesine

Con el maillot arcoíris de su equipo UAE Team Emirates, Tadej Pogačar ganó en Tre Valli Varesine, con un ataque que le permitió superar a sus rivales a 22 km del final.

Fue su primera carrera desde que se coronó tanto en el Campeonato Mundial como en el Campeonato Europeo.

Como ya es su sello personal, el esloveno continuó su ataque en solitario hasta la meta, consiguiendo la victoria 91 del UAE Team Emirates-XRG en la temporada 2025. Detrás de Pogačar, su compañero de equipo, Isaac del Toro, realizó una maniobra muy efectiva que le permitió al equipo emiratí alcanzar la octava posición en la meta.

Del Toro y Pogačar subieron a la meta formando parte de un grupo de élite con poco menos de 30 km por recorrer, antes de que Pogačar atacara en el descenso del puerto de Montello a 22 km de meta. Desde allí, el esloveno amplió su ventaja a más de un minuto y no fue alcanzado antes de la línea de meta.

Es la segunda victoria de Pogačar en Tre Valli Varesine, tras haber prometido volver a la carrera tras no poder defender su título la temporada pasada, debido a la cancelación de la carrera por las fuertes lluvias.

El UAE Team Emirates se ve en gran forma de cara a la última carrera de la temporada: Il Lombardia, el sábado.

"El plan era esperar a la última vuelta y llegar en un buen lugar. Del Toro y yo atacamos en una de las subidas. Era una situación realmente buena. Estábamos en el grupo delantero y sabíamos que nadie nos presionaría demasiado, así que cuando vi que tenía mi hueco en la bajada, apreté después de las rotondas en llano. Sabía que, aunque me matara, Isaac seguía atrás y podía ganar la carrera desde el grupo o incluso en solitario. Así que era una situación realmente buena y lo logramos”, Pogačar.

“La temporada es larga, pero Lombardía es un gran objetivo y tengo una motivación extra para hacerlo de maravilla. Además, es una de las carreras de un día más importantes del calendario, así que las piernas deberían estar bien para el sábado”, amplió el campeón esloveno que buscará defender su título en Lombardia.

Pogačar busca igualar a las leyendas del ciclismo de ruta Fausto Coppi y Eddy Merckx en la clásica de un día.

Coppi tiene un récord de cinco victorias, mientras que Merckx en 1971, conquistó tres Monumentos, el Campeonato Mundial y el Tour de Francia en el mismo año.

Esta temporada, Pogačar ya ha ganado el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja, además de conseguir su cuarto título del Tour de Francia y defender su maillot arcoíris en el Mundial de Kigali.

También triunfó en el Campeonato Europeo, una carrera introducida en 1995 tras la era de Merkx, por lo que además tiene la oportunidad de lograr una hazaña moderna única si vuelve a imponerse en Lombardía.

Y por si fuera poco, la victoria del sábado convertiría a Pogačar en el primer ciclista desde Merckx en conseguir tres Monumentos en una temporada, algo que el belga logró cuatro veces entre 1969 y 1975.

Entre los principales rivales de Pogačar también se encuentran el dos veces medallista de oro olímpico en cross-country MTB Tom Pidcock, que hace su debut en Lombardía, y el actual campeón de París 2024 Remco Evenepoel, que terminó segundo en 2024, a más de tres minutos del esloveno.

Resultados en Tre Valli Varesine 2025:

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) 4:34:28

2. Albert Withen Philipsen (Lidl-Trek) +45″

3. Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling) s.t

8. Isaac del Toro (UAE Team Emirates)