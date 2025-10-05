Tadej Pogačar es el rey de Europa

Infatigable. El esloveno sigue con su conquista y en esta ocasión, fue continental en el UEC Road European Championships.

Con esto, ya son 106 victorias en toda su carrera profesional y se volvió el primer esloveno en conseguir la medalla de oro.

"Me encontraba en cabeza e intenté mantener una buena diferencia de alrededor de un minuto. Era una distancia cómoda. No creo que fuera demasiado dominante. Remco me perseguía y no pude rendirme hasta la meta. Tuve que apretar muchísimo. Me alegro de que haya terminado y de haber conseguido otro título", dijo Pogačar tras su victoria.

"Obviamente, sabíamos que la carrera sería más dura en la tercera subida. Empezaron a atacar en la segunda subida y empezamos a perder a algunos compañeros. Domen [Novak] y Matevz [Govekar] seguían muy fuertes para mantener la calma”, amplió.

Pogačar corrió hasta la meta sin problemas para conseguir otra victoria en un campeonato importante y su victoria 18 de la temporada. Tras él, sus rivales se dispersaban a pocos minutos de distancia. Evenepoel llegó a meta con medio minuto de retraso para conseguir la plata, mientras que Seixas disfrutó del mejor resultado de su joven carrera hasta la fecha con el bronce.

Pogacar firmó un contrato de seis años por 54 millones de dólares el pasado noviembre con el UAE Team Emirates.

"Segundo puesto otra vez. Siempre es igual en los campeonatos, los demás no querían trabajar conmigo. Es un poco frustrante, pero tenían las órdenes de equipo, hay que aceptarlas”, dijo Evenepoel, quien también quedó detrás de Pogacar en la carrera por el título mundial en Kigali el domingo pasado.

Evenepoel ganó este año la contrarreloj europea y el campeonato mundial de contrarreloj, mientras que coronó 2024 con los títulos de ruta y contrarreloj en los Juegos Olímpicos de París.

Títulos de Tadej Pogačar este año:

UAE Tour: 23 febrero

Strade Bianche: 8 de marzo

Ronde van Vlaanderen: 6 de abril

Fleche Wallonne: 23 de abril

Liege Bastogne Liege: 27 de abril

Criterium du Dauphine: 15 de junio

Tour de France: 27 de julio

World Champion: 28 septiembre

European Champion: 4 de octubre

