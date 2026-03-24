Estadio Azteca albergará tres equipos de Liga MX después de 26 años

Después de 26 años, el estadio Azteca volverá a ser hogar compartido para tres equipos en la primera división del futbol mexicano.

América, Cruz Azul y Atlante jugarán como locales en el ‘Coloso de Santa Úrsula’ a partir del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, confirmó el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola. Dicho certamen empezará después del Mundial.

“El estadio Banorte representa una inversión de casi 300 millones de dólares (para el Mundial), lo que le va a dar viabilidad al futbol mexicano en los próximos 30 años. Van a jugar ahí, por cierto, Atlante, Cruz Azul y América”, expresó Arriola durante el lanzamiento de la campaña ‘Lo hecho en México siempre gana’, de la Secretaría de Economía.

La última vez que el ahora llamado estadio Banorte (por razones de patrocinio) albergó a tres equipos de primera división fue el torneo Verano 2000. Eran América, Atlante y Necaxa, ya que en ese entonces Cruz Azul jugaba en Ciudad de los Deportes (estadio Azul).

En años posteriores, el Azteca siguió siendo casa del América y alternó con Atlante, Necaxa y hasta Cruz Azul, pero no volvió a haber un torneo con tres residentes hasta el Apertura 2026.

Cronología de mudanzas

Atlante se mudó a Ciudad de los Deportes y al estadio Neza 86 entre el torneo Invierno 2000 y 2003. De 2004 a 2007 volvió al Azteca, pero Necaxa ya se había ido al estadio Victoria en Aguascalientes (a partir del Apertura 2003).

Luego, los Potros de Hierro se cambiaron al estadio Andrés Quintana Roo, en Cancún, de 2007 a 2020. Fue entonces, durante la pandemia por Covid-19, cuando volvieron a la Ciudad de México para disputar la Liga de Expansión, pero su hogar fue Ciudad de los Deportes.

A pesar de lograr tres títulos de Liga de Expansión allí, Atlante decidió volver a cambiarse, ahora al estadio Agustín ‘Coruco’ Díaz en Zacatepec, Morelos, a partir de 2025. Esa fue su última casa antes de confirmar su regreso a la Liga MX en 2026.

Cruz Azul, por su parte, tomó el Azteca como hogar a partir del Apertura 2018 y se mantuvo allí hasta el Apertura 2023. En 2024 se mudó a Ciudad de los Deportes, en 2025 al Olímpico Universitario (CU) y en 2026 al estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

Es decir, América compartió el estadio Azteca con Necaxa de 2000 a 2003, con Atlante de 2004 a 2007 y con Cruz Azul de 2018 a 2023.

No hubo tres equipos de Liga MX coexistiendo en el ‘Coloso de Santa Úrsula’ entre 2000 y 2025. De hecho, no hubo uno solo entre los torneos Apertura 2024 y Apertura 2025, debido a las remodelaciones del recinto por la Copa del Mundo. América cambió su residencia a Ciudad de los Deportes.

Posible regreso

Se prevé que en el actual Clausura 2026, América y Cruz Azul puedan regresar al Azteca una vez que las remodelaciones para el Mundial queden listas a partir del 28 de marzo, día de la reinauguración del inmueble con el partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal.

Hasta ahora no hay anuncio oficial al respecto. La incertidumbre gira en torno a que Águilas y Cementeros puedan jugar la Liguilla en el ‘Coloso de Santa Úrsula’.

El caso de Atlante es un punto y aparte, ya que volverá a la Liga MX en el Apertura 2026 en reemplazo de Mazatlán FC.

El propio Mikel Arriola confirmó a finales de 2025 que Emilio Escalante, propietario de los Potros de Hierro, adquirió la plaza de Mazatlán, cuyo dueño es Grupo Salinas (Ricardo Salinas Pliego), para volver al máximo circuito después de la Copa del Mundo.

Atlante no juega en primera división desde el Clausura 2014, cuando todavía existía el sistema de ascenso y descenso. En aquel momento, bajo la dirección técnica del argentino Pablo Marini, fue el peor equipo de la tabla porcentual y bajó a la extinta Liga de Ascenso.