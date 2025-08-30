Saint-Maximin vuelve a anotar en triunfo del América 2-0 sobre el Pachuca en estadio vacío

A puerta cerrada en el estadio Ciudad de los Deportes, el atacante francés Allan Saint-Maximin marcó la noche del sábado un gol en el triunfo del América por 2-0 sobre el Pachuca por la séptima fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El chileno Igor Lichnovsky marcó el 1-0 para las Águilas con un remate dentro del área al minuto 21.

Saint-Maximin entró de cambio al 60 y al 71 fue por una pelota a la mediacancha y, con el campo abierto, eludió al portero que había salido a tratar de cortar la jugada, avanzó unos metros y con un toque cruzado desde el costado izquierdo firmó el 2-0.

Con este resultado, el América llegó a 17 puntos y el Pachuca se quedó con 13 unidades.

Cuando se esperaba que Saint-Maximin tendría su primer partido ante la afición americanista como local, el viernes la alcaldía donde se encuentra ubicado el estadio sancionó al equipo con jugar a puerta cerrada.

Acusó al personal de seguridad del club de clausurar indebidamente una calle aledaña al inmueble afectando a los residentes.

Otra derrota para las Chivas de Milito

Por su parte, la crisis de resultados del Guadalajara, dirigido por Gabriel Milito, se reavivó durante esta jornada al perder como local 2-1 ante el Cruz Azul de Nicolás Larcamón en el estadio Akron.

La Máquina del Cruz Azul tomó ventaja de 1-0 al minuto 2 con un tiro de zurda que el argentino José Paradela conectó desde la media luna para mandar la pelota a la base del poste derecho.

El 1-1 de las Chivas del Guadalajara se gestó de un tiro de esquina por derecha; en un segundo cabezazo, Diego Campillo apareció en el área chica y anotó al 11 con una palomita.

El VAR provocó dos polémicas en el primer tiempo, primero por la anulación de un gol del uruguayo Gabriel Fernández para Cruz Azul, al 34, y luego por la cancelación de un penal para el Guadalajara, al 39.

Antes del descanso, al 45, La Máquina realizó una triangulación en el último cuarto del campo y el argentino Carlos Rotondi firmó el 2-1 con el botín izquierdo con un tiro desde fuera del área hacia el ángulo inferior izquierdo.

Al sufrir su cuarta derrota en el torneo, el Guadalajara se quedó con cuatro puntos, con un partido pendiente ante Tigres. El Cruz Azul llegó a 17 unidades con su quinto triunfo consecutivo.

"Considero que fuimos superiores y merecíamos más en el primer tiempo", dijo el argentino Milito en conferencia de prensa.

"Los jugadores hicieron un esfuerzo extraordinario como para poder empatar. (...) La hinchada no merece estar atravesando este momento", remató.

Por su lado, el también argentino Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, reconoció el grado de dificultad que encontró en el Guadalajara.

"Hoy enfrentamos a la mejor versión de Chivas desde que estoy en México (...) Entiendo perfectamente la exigencia que hay para un equipo como este y la insatisfacción propia de los resultados", añadió.

James, titular en goleada del León

En el estadio Nou Camp, el León goleó 3-0 al Querétaro con un doblete del delantero panameño Ismael Díaz de León.

Fernando Beltrán adelantó 1-0 a La Fiera al minuto 45+1 con un disparo de zurda desde fuera del área.

Al 55, también de media distancia, Díaz de León hizo el 2-0, y al 74 apareció en el área para convertir en el 3-0 un balón rechazado por el portero José Hernández.

El astro colombiano James Rodríguez comenzó el partido como titular en la oncena del León y salió de cambio al minuto 72.

Con este resultado, el León llegó a 10 puntos y el Querétaro se quedó con cuatro unidades.

En el estadio Corona, los Tigres vencieron como visitantes 1-0 al Santos. El argentino Ángel Correa hizo el único gol del partido con un remate dentro del área al minuto 55.

Asi, los Tigres llegaron a 13 puntos y el Santos se quedó con seis unidades.

Resultados de la jornada:

-Viernes:

Juárez-Mazatlán 1-0

Atlético San Luis-Toluca 1-3

Puebla-Monterrey 2-4

-Sábado:

León-Querétaro 3-0

Santos-Tigres 1-0

Guadalajara-Cruz Azul 1-2

América-Pachuca 2-0

-Domingo (por jugar):

Pumas-Atlas

Tijuana-Necaxa