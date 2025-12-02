Said Cisneros aborda el Soudal Quick-Step y apunta al World Tour

La ecuación de A.R. MONEX Pro Cycling Team se despeja en dos escalas. Una parte trata del paso a paso de la detección y desarrollo de ciclistas de alto rendimiento y la otra, contiene la estrategia para negociar con equipos y agentes de Europa, la cuna élite de los mejores contratos.

Said Cisneros viene de la cantera del equipo mexicano que ostenta el mérito de haber preparado y guiado a Isaac del Toro a la atmósfera del World Tour. Antes de los 20 años, fue fichado por el UAE Team Emirates, el más laureado del ciclismo que cierra el 2025 con 95 victorias.

En la línea del tiempo del semillero A.R. MONEX Pro Cycling está Said, que a sus 18 años terminó en la posición 17 en la prueba de fondo junior del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 en Ruanda. Fue el mejor latinoamericano y además, tiene el ADN de un método de formación probado. Esto le abrió las puertas en las mesas de negociación europeas.

Said visitó la redacción de El Economista, antes de regresar a San Marino, Italia, el cuartel principal de A.R Monex. Desde esta base iniciará una nueva etapa con el equipo Soudal Quick-Step. El contrato se negoció entre la directiva del equipo mexicano y el Soudal. Una semana después, se integró en la ecuación Alex Carrera, fundador de la agencia A&J ALL SPORTS SA y representante de Tadej Pogačar e Isaac del Toro. El futuro de Said está dentro de la cultura ganadora.

“Es bastante la emoción que siento porque al estar en el segundo mejor equipo del mundo actualmente, me encuentro como ‘okay ¿qué estoy haciendo aquí?’ Son pensamientos que llegan y se van porque es algo que llevo haciendo dos años en Europa, entonces, ya sé a lo que me enfrento. El primer año fue un poco difícil, pero me acostumbré rápido. Este año fue literal, practicar lo que me gusta hacer, a lo que me quiero dedicar y pues, mi tercer año es para aprender demasiado”.

A.R Procycling se propone impulsar visorias con ciclistas cada vez más jóvenes, pues la exigencia internacional va marcando la pauta. Said comenzó a rodar a los 13 años, junto a su hermano Ishuan y amigos en Ojuelos, Jalisco. Llegó al equipo mexicano en 2023, en el año en que Del Toro ganó el Tour de l'Avenir. Su perfil escalador es la fortaleza que lo ha llevado a consolidarse

entre los mejores jóvenes de la categoría junior. En su palmarés destaca la victoria del Campeonato Nacional de Ruta y fue subcampeón de la competencia Contrarreloj. Hoy entra a la escuela belga del equipo Soudal.

“Viene la pretemporada, he tenido conversaciones con mis entrenadores, nutricionistas, con todo el staff, entonces, espero estar más a fondo con ellos e integrarse más. Decidí quedarme viviendo en San Marino, creo que tiene las mejores condiciones, carreteras, entonces puedo salir a entrenar donde ya conozco. Creo que no va a ser necesario cambiar de localidad, simplemente, algunos días tengo que estar viviendo con el equipo, que su base está en Bélgica, pero ahora, comenzamos en España haciendo una pretemporada, un training camp y después, regresó a San Marino donde comenzaría mi temporada oficialmente”.

El contrato con Said es hasta el 2027 y cae en un momento clave. En julio pasado, el belga Remco Evenepoel, abandonó la lucha por el podio del Tour de Francia. El doble campeón mundial y ex líder del Soudal, se incorpora a las filas del conjunto Red Bull - BORA - hansgrohe.

Alejandro Rodríguez, Team Manager A.R Procycling, lideró la negociación de Said en la que se detectó el reacomodo interno en Soudal. Además, desde hace 10 años que fundó el equipo, estudió lo que busca la estructura de las potencias europeas del ciclismo.

“Nos enfocamos en detectar y desarrollar a los ciclistas para que, cuando llegue el momento de que empiecen a dar resultados, sean de interés para los equipos. Entonces, en el Soudal sabemos que Remco, digo, no lo vamos a comparar, era el líder del equipo y salió para irse a otro y ahí vimos una oportunidad. Desde que llegan los ciclistas a MONEX, hacemos giras de detección, pruebas de tipo físico, nos apoyamos en el benchmark internacional. Sabemos que sí tienen ciertas características a nivel fisiológico, hay probabilidad de que puedan eventualmente desarrollarse a nivel técnico en los mejores lugares de las carreras. Hay tres niveles en el ciclismo profesional: el World Tour, Pro Tour y el Continental. Entonces, los equipos están buscando ciclistas que puedan ganar esas carreras. El último de los objetivos o donde cerramos nuestro trabajo, es colocarlos en equipos World Tour”.