Récord de Santi Giménez no impide eliminación en Champions

Santiago Giménez tuvo una jornada de claroscuros en la Champions League. El delantero impuso un récord para México en la historia del torneo, pero no pudo evitar la eliminación de su equipo, AC Milan, algo que es catalogado como fracaso.

El conjunto italiano alineó al mexicano como centro delantero titular en el playoff de vuelta contra Feyenoord, disputado ante más de 54,000 aficionados en San Siro. La consigna era remontar tras haber perdido 0-1 en la ida en Países Bajos.

Giménez anotó de cabeza a los 37 segundos ante su ex equipo, haciendo estallar a los aficionados rossoneros. No obstante, el mexicano no festejó. Levantó los brazos en señal de perdón hacia Feyenoord, equipo que lo llevó a Europa a mediados de 2022, cuando todavía era una promesa en Cruz Azul.

Parecía que el equipo italiano, segundo máximo ganador en la historia de la Champions League, conseguiría la remontada sin mayores problemas. Tenía 89 minutos para marcar otra vez y sellar su pase a octavos de final.

Pero el primer obstáculo vino de su propia plantilla, cuando el defensa francés Theo Hernández se hizo expulsar al minuto 51. Eso permitió a Feyenoord envalentonarse y el delantero argentino Julián Carranza anotó al 73’, poniendo el marcador 1-2 global en favor del equipo neerlandés.

A pesar de que Sergio Conceicao saturó su cuadro con delanteros (Santiago Giménez, Christian Pulisic, Joao Félix, Rafael Leao, Tammy Abraham y Samuel Chukwueze), no hubo oportunidad de empatar el global. AC Milan fue eliminado de la Champions League sin llegar al menos a octavos de final.

“He cometido muchos errores y continúo haciéndolos todos los días. Así también mis jugadores hacen y harán otros errores, pero la culpa de no pasar de ronda es de Conceicao y no de Theo Hernandez. La decepción es grande, estamos todos enfadados”, expresó el entrenador del AC Milan, Conceicao, después de la dolorosa caída.

La eliminación ensombrece el récord individual que consiguió Santiago Giménez, pues gracias a la anotación contra su ex, se consagró como el mexicano con más goles en una sola edición de Champions League, con un total de seis.

Superó los cinco que lograron Javier ‘Chicharito’ Hernández y Hugo Sánchez en las ediciones 2015-16 y 1988-89, representando a Bayer Leverkusen y Real Madrid, respectivamente.

Las seis anotaciones de Santi Giménez en la edición 2024-25 se reparten en dos contra Bayern Múnich y uno contra Manchester City, Sparta Praga, Lille y, curiosamente, Feyenoord, que hasta inicios de enero todavía era su equipo.

“Estábamos jugando bien, estuvimos cerca de marcar el segundo, pero esto es futbol y las cosas pueden cambiar rápidamente”, expresó el canterano de Cruz Azul. “No supimos reaccionar al problema que se nos planteó. Estamos decepcionados, pero tenemos que seguir trabajando duro porque aún queda mucha temporada por delante”.

Feyenoord, que se vio beneficiado con cinco de los seis goles de Santiago Giménez en primera ronda, celebró efusivamente la victoria global contra AC Milan, pues por primera vez desde el año 2000 estará entre los 16 últimos competidores por el trofeo de la Champions.

“Este partido dice mucho de este equipo, que a pesar de todos los contratiempos con las lesiones, aún puede conseguirlo. Dice que tienen mucho carácter. Eso es de lo que estoy más orgulloso ahora”, describió el entrenador interino del Feyenoord, Pascal Bosschaart.

Al AC Milan sólo le queda la opción de finalizar entre los cuatro primeros puestos de Serie A en esta temporada para jugar la Champions League en la siguiente.

Después de 24 partidos disputados, los rossoneros están en el séptimo puesto, por lo que ni siquiera alcanzarían a competir en Europa League o Conference League, que son los otros torneos continentales que se disputan cada temporada. Su esperanza es que están a cinco puntos del cuarto lugar, Juventus, que en este momento sí alcanzaría Champions.

Otros tres playoffs se definieron este martes hacia octavos de final de Champions: Bayern Múnich avanzó con global de 2-1 sobre Celtic Glasgow, Brujas avanzó con global de 5-2 sobre Atalanta y Benfica avanzó con global de 4-3 sobre Mónaco.