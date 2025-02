Rebeca Bernal rompe molde de Liga MX hacia Estados Unidos

Entre lágrimas y ovaciones, Rebeca Bernal confirmó el fin de una etapa de éxito con Rayadas de Monterrey. La defensa se convirtió en referente histórico no sólo en la Sultana del Norte, sino en toda la Liga MX Femenil, pero rompió el molde para emigrar a Estados Unidos.

Washington Spirit será su nuevo equipo. Se trata de una de las siete instituciones que ha ganado al menos un título de la National Women’s Soccer League (NWSL), que es la máxima categoría del futbol femenil estadounidense.

“Estoy muy orgullosa de ver la evolución de este equipo y me duele en el alma dejarlas, pero también lo hago por todas nosotras”, compartió Bernal en una conferencia de prensa organizada por Rayadas para hacer oficial su despedida.

Nacida en Tampico, Tamaulipas, hace 27 años, Rebeca Bernal se despedirá de Rayadas con 280 partidos, ya que su despedida oficial será este viernes por la noche cuando Monterrey reciba a Tigres por la Jornada 9 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX Femenil.

Hábil para jugar como defensa central o mediocampista de contención, la ‘Capi’, como se le conocía en el argot de la Liga MX Femenil, fue parte de los cuatro títulos nacionales que ganaron las Rayadas: Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024.

En una entrevista que compartió con el diario Esto, Daniel Martínez, su entrenador de infancia en Tamaulipas, recordó que el gusto por el futbol nació en Rebeca Bernal tras ver a su mamá jugar en campos de tierra de ligas locales amateurs.

Ya en su adolescencia, Rebeca fue becada por el Tec de Monterrey y, mientras estudiaba la licenciatura en Psicología Organizacional, fue parte del equipo de Borregos y de ahí saltó a Rayadas tras la formación de la Liga MX Femenil en 2017.

Desde entonces, su liderazgo le permitió convertirse en capitana de Rayadas y levantar el tetracampeonato con la cinta en el brazo izquierdo. De igual forma, acumula más de 30 partidos con Selección Mexicana, siendo medallista de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe (San Salvador 2023) y Juegos Panamericanos (Santiago 2023).

“Hoy no pierdo a una jugadora o una capitana, pierdo a una compañera de trabajo, porque eso te he considerado siempre: una persona exigente, valiente, honesta y ganadora. Que la vida te premie tu valentía y tus ganas de querer más”, le dijo Eva Espejo, directora deportiva de Rayadas, quien le dedicó toda una carta de despedida.

“Tengo muchas emociones, de verdad, no sé si había vivido esto antes, felicidad por esto que viene para mí. Me duele dejar mi familia, mis hermanas, no sé, son como mi familia. Tengo desde el 2017 aquí y recuerdo perfecto cada momento”, complementó la jugadora.

El legado que Bernal deja en Rayadas es tan grande que, incluso, el número 4 será retirado en su honor, a menos que sea ella misma quien regrese a portarlo. La decisión fue avalada por José Antonio ‘Tato’ Noriega, presidente deportivo de Monterrey.

Hace unos días diversos medios compartieron la partida de Rebeca Bernal hacia Washington Spirit. Aunque aún falta que dicho equipo haga oficial el traspaso de la mexicana y se estimen los montos, su despedida de la Liga MX Femenil ya es un hecho.

Bernal se une a una corta lista de jugadoras mexicanas que fueron exportadas desde la Liga MX Femenil, como en su momento pasó con María Sánchez, trasferida de Tigres a Houston Dash, o Cecilia Santiago, quien saltó de América a PSV Eindhoven.

A finales de 2023, El Economista consultó a Adriana Terrazas, periodista especializada en futbol femenil, quien compartió que uno de los siguientes pasos de las figuras mexicanas, como Rebeca Bernal, era dar el salto al extranjero.

“La exportación ya es el siguiente paso, viendo que varios equipos ya tienen éxito en la liga local, como es el caso de Tigres, ahora se trata de que esas mismas jugadoras sigan creciendo, que no se queden peleando por lo mismo cada semestre, al contrario, crear más jugadoras que puedan tomar el lugar de otras para que empiecen a salir”.

La temporada 2025 de la NWSL empezará el 14 de marzo y Washington Spirit, nuevo equipo de Rebeca Bernal, competirá ante otros 13 como Orlando Pride, Angel City FC y Seattle Reign por el título de Estados Unidos, conocido por ser un país potencia en el mundo del futbol femenil.