Liga MX Femenil entra a incubadora del streaming

No sólo las películas y series tienen una incubadora de negocio a través del streaming. También los deportes, sobre todo cuando se trata de plataformas gratuitas.

En el caso de México, la más reciente incorporación la protagoniza la Liga MX Femenil. A partir de este 2025, los partidos de una tercera parte de sus equipos serán transmitidos por YouTube, Facebook y Tiktok: los de Rayadas, América, Cruz Azul, Pumas, Toluca y Necaxa.

La iniciativa se llama Fut Fem Donde Sea y tomó forma con el inicio del torneo Clausura 2025. Según datos oficiales del Clausura 2024, la audiencia impuso récord con 10.81 millones de telespectadores y un promedio de 436,000 por jornada. Son datos que aspiran a rebasar con el streaming.

“Es una decisión positiva, buscando una estrategia para expandir el número de espectadores en lugar de reducirlo o restringir los derechos. La liga tomó una buena decisión para ampliar el número de aficionados y, muy probablemente, eso derive en que haya un mayor acercamiento de patrocinadores hacia más equipos”, opina para El Economista, Francisco San José, catedrático de Mercadotecnia Deportiva de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac.

“A nivel mundial hay una tendencia creciente y cada vez más avanzada sobre el deporte femenil, que está ganando enteros rápidamente. En México, esto ha tardado un poco, pero creo que una de las maneras que seguramente la liga buscó para romper la inercia de cierto estancamiento es estar en más plataformas. Esto, al final, es un negocio y mientras más posibilidades den para que más audiencia vea a las marcas, ayuda a abrir posibilidades de patrocinios”.

La primera temporada de la Liga MX Femenil fue la 2017-2018, es decir, se han disputado 14 torneos completos en los que han sido campeonas Tigres (6), Rayadas de Monterrey (4), América y Chivas (2).

En 2022, un informe de FIFA dio un panorama positivo a la Liga MX Femenil con 3,100 aficionados de promedio de asistencia a estadios, la segunda más alta del mundo únicamente detrás de la NWSL de Estados Unidos, con 7,930.

En cuanto a la audiencia, la presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, celebró que al cierre del torneo Clausura 2024 hubo 11 partidos transmitidos por televisión abierta por ocasión inédita, siendo el más destacado la final de vuelta entre Rayadas y América con 975.83 de rating.

“La Liga MX Femenil puede ser líder de las ligas femeniles en México para darle impulso al resto de los deportes profesionales y que sus ligas se vayan consolidando con mayor presencia de patrocinadores y asistencias. Estas ligas, basquetbol, softbol y flag football, por mencionar algunas, deberían tomar como ejemplo lo que está haciendo la Liga MX Femenil, sobre todo en aspectos de difusión”, subraya el especialista.

Las tres redes sociales en las que funcionará Fut Fem Donde Sea en esta primera etapa suman alrededor de 1.2 millones de seguidores y suscriptores, siendo Facebook la más fuerte con 1 millón (Tiktok le sigue con 150,700 y luego YouTube con 79,700 hasta el 7 de enero).

Además, el primer tercio de equipos que será transmitido por estas vías incluye a las recientes bicampeonas, Rayadas, así como otros que son de alta popularidad en la rama varonil, como América, Cruz Azul y Pumas de la UNAM.

Por otra parte, esta decisión muestra la iniciativa de la Liga MX Femenil por sostener su propio modelo de transmisiones y, consecuentemente, de negocio. El circuito varonil tiene otros tipos de acuerdos para televisarse y la Liga de Expansión es la única que decidió centralizar su venta de derechos para repartir ingresos a partes iguales.

“Esto puede ser parteaguas para catapultar al futbol femenil a obtener un lugar, reconocimiento y seguimiento que todavía no tiene en México, que vaya encontrando sus propios lugares y momentos para que sea un deporte que se pueda mantener por sí mismo y encuentre el nicho de mercado al que quiere llegar. Si bien la primera etapa fue colgarse del futbol varonil para iniciar operaciones, que fue lo adecuado, mantener esa relación directa hasta ahora no sé si sea bueno o no. O, mejor, tratar de encontrar su propio carácter”.

Exportación y patrocinadores

Otro beneficio de este cambio en el modelo de transmisiones está en la oportunidad de tener más registros de las jugadoras para potenciales transferencias a otros países, describe a este diario, Nicole Paredes, de la agencia de representación Player Doce.

“Sabemos que con los fichajes de ciertas jugadoras y directores técnicos extranjeros, muchos países voltearon hacia la liga mexicana. Hay muchas plataformas que comparten datos y ayudan a que las jugadoras mexicanas sean más visibles, sin embargo, no es lo mismo que con el futbol varonil. Faltan muchos datos y plataformas para la liga, entonces, como agentes, nos va a beneficiar cuando ofrezcamos a alguna jugadora a algún club internacional porque ya podrán ver sus partidos, no solamente highlights, sino ver realmente lo que es la liga”.

Player Doce representa a 15 jugadoras dentro de los seis clubes que forman parte de las nuevas transmisiones de YouTube, Facebook y Tiktok.

“Tomar riesgos siempre va a crear incertidumbre, tanto del lado de agentes como de jugadoras y clubes, sin embargo, estar a la vanguardia y en investigaciones de mercado es algo muy importante. Ahorita el porcentaje de gente que ve televisión es bastante bajo. Tanto en nuestras generaciones como en las nuevas, el porcentaje mayor está en redes sociales, porque todo lo tenemos al alcance de un teléfono”.

El futbol es el deporte más popular en México y trasladar la Liga MX Femenil a estas plataformas gratuitas permite que el potencial de seguidores aumente, además de que más gente pueda conocer datos básicos como sus horarios y días de juego, refiere Francisco San José.

El siguiente paso será en la vía comercial: “Esta iniciativa puede impulsar a marcas que ya están presentes (en los clubes) con montos no muy altos en patrocinios o a nuevas marcas que estén pensando en incursionar para que se decidan a dar el paso y tener mayores posibilidades de ser vistos”.